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Можно ли было предотвратить нападение с ножом в Столбцах?

  • 14.02.2019, 9:35
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Педагог и психолог рассказали, почему версия властей не выдерживает критики.

Трагедия в столбцовской школе, в которой погибли учительница и 11-классник, взбудоражила не только весь городок, но и многих белорусов. Сверстники, педагоги и родители называют задержанного по обвинению в убийстве ученика тихим и замкнутым мальчиком, от которого никто не ожидал агрессии, пишет «Завтра твоей страны».

Что не так с подростками

Школы, как могут, работают с пресечением стандартных правонарушений, считает педагог и писательница Анна Северинец. Но предотвратить нештатные и трагические ситуации с подростками почти невозможно, потому что, с одной стороны, их практически нереально спрогнозировать, с другой – в большей степени это зависит от семьи и общества в целом.

Вместе с физиологическими изменениями, которые подростки не всегда успевают осознать и принять, меняется их социальное поведение, видение себя и окружающих, говорит педагог-психолог отдела воспитательной работы с молодежью Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины Артём Забиран.

Подросток уязвим к оценкам окружающих и очень болезненно реагирует на любую критику. Параллельно происходит самоидентификация, которая сопровождается изменениями в школе и дома, где на него возлагают все больше ответственности, но продолжают относиться как к ребенку.

Молодой человек не знает и не понимает, что с ним происходит.

— Как правило, в этом возрасте достаточно тяжело найти опору во внешнем мире, особенно если ребенку не дают «костылей», на которые он мог бы опереться, — добавляет Анна Северинец.

Подростки часто даже в любящих семьях испытывают сильное чувство одиночества.

Сложность этого периода взросления еще и в том, что контактирующий с подростками взрослый не может оценить последствия своих слов или поступков, направленных на подростка, говорит Анна Северинец. Особенно это касается мальчиков, потому что в силу особенностей организма у них меньше возможностей регулировать перепады настроения и психологические состояния.

Недостаточный контакт с родителями, отсутствие уверенности в том, что его примут любым, недостаток родительского тепла и заботы, могут негативно сказаться на внутреннем состоянии подростка или юноши, считают психологи. И практически любая ситуация может негативно сказаться на его поведении.

Если у ребенка не сложились ярко выраженные доверительные отношения с родителями, у него появляется много подростковых тайн. И это свойственно всем подросткам, говорит Артём Забиран. Подверженность влиянию чужого мнения можно использовать ему на пользу – к примеру, в спорте или хобби. Эта же причина может быть путем в «дурную» компанию.

Взрослые и власти перекладывают ответственность на кино и видеоигры

Собеседники «Завтра твоей страны» не считают социальные сети, интернет и другие современные информационные каналы однозначной проблемой в формировании подростков как личностей (именно эти факторы были названы причиной трагедии в Столбцах в заявлении главы администрации Лукашенко Натальи Кочановой – ред.).

− Я не часто сталкивался с подтверждением того, что насилие в видеоиграх приводит к насилию в реальной жизни. Стремление винить интернет, кино и видеоигры – это, скорей, снятие ответственности взрослых с себя. Раньше не было видеоигр и во всем винили рок-музыку, а когда не было рок-музыки, винили фильмы-вестерны, в которых стреляют, — говорит Артём Забиран.

Сами по себе социальные сети – прекрасный инструмент, который играет позитивную роль в общении подростков. К примеру, так им легче найти единомышленников или получить поддержку от людей, с которыми они не рядом, считает Анна Северинец. Но то, что современная эстетизация убийства и его массовый вынос на всеобщее обозрение стали составляющей культуры, она называет безответственным поведением взрослых.

— Конечно, для культуры не должно быть табуированных тем. Но массовая культура, особенно, ориентированная на детей и подростков, это большой риск. С оценкой демонстрации убийства может справиться взрослый человек. А подросток, который находится в состоянии недопонимания со всем миром, на это не способен, — отмечает Анна Северинец.

Главная рекомендация родителям – общаться

Учителя чаще всего обращают внимание на учеников, нарушающих дисциплину. Но в социальном отношении эти дети наименее опасны как раз потому, что они демонстрируют свои эмоции и переживания. Нарушением дисциплины они сигнализируют, что здесь им плохо, неуютно, подчеркивает Анна Северинец.

Предугадать и предупредить трагические события школа практически не в силах. Хотя педагог убеждена, что учителям важно обращать внимание не только на бунтарей, но и на тех школьников, с которыми «непонятно что происходит».

Истории событий трагических преступлений в разных странах показывают, что чаще всего их совершают тихие и замкнутые, которые не делятся своими переживаниями и болью. Но педагогу-психологу сложно заметить проблемы у конкретного ученика, признает Артём Забиран.

— Норма на одного педагога-психолога 500 детей. Он просто физически не может охватить всех учеников. Зачастую приходится работать сугубо по запросу классного руководителя или родителей, — рассказывает психолог.

Специалист подчеркивает, что чаще всего сложности в поведении идут из семьи – и не обязательно очевидно проблемных, но и в успешных.

− Ребенок может быть тихим и спокойным, накормленным, одетым и обутым, с хорошим компьютером, но не иметь контактов с мамой. Поэтому она может не знать, что в его жизни происходит. Ведь он не привык рассказывать о своих переживаниях, — приводит пример Артём Забиран.

Психолог рекомендует родителям больше общаться с детьми, не контролируя каждый их шаг, но показывая, что маме и папе можно доверять. Если у ребенка складывается кризисная ситуация, и он может об этом рассказать родителям, то вместе они найдут выход, возможно, предупреждая трагическую развязку.


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