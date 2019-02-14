Бывшему главному патологоанатому Минздрава предъявили новое обвинение 1 14.02.2019, 15:07

1,078

Аркадий Пучков

Фото: tut.by

Прокурор зачитал обвинение на заседании суда Ленинского района Минска.

Сегодня в суде Ленинского района Минска предъявили новое обвинение 70-летнему бывшему главному патологоанатому Минздрава Аркадию Пучкову. Его обвиняют в получении взяток в особо крупном размере, сообщает tut.by.

Сегодня, 14 февраля, на суд пришли родные и близкие Аркадия Пучкова. Они машут друг другу и посылают воздушные поцелуи. Главный патологоанатом сидит в клетке и все время высматривает в зале родных, улыбается им, подмигивает.

Прокурор Святослав Великий читал новое обвинение почти три часа. В нем по сравнению с предыдущим незначительно уменьшена общая сумма взяток, которую платили санитары. Если ранее называлось, что от санитаров морга, которым он руководил, принял денег на общую сумму около 56 тысяч рублей, то сейчас оказалось, что сумма была не менее 51 тысячи рублей. По данным следствия, в 2004 году Пучков в своем кабинете объявил: те, кто хочет работать в бюро и не иметь проблем с продлением контракта, должны ему платить ежемесячно.

Сотрудники на протяжении 13 лет отдавали ему по 10% от зарплаты, но оказалось, что с отпускных и больничных обвиняемый откатов не брал.

При этом общая сумма взяток по всем эпизодам меньше не стала. Она составляет примерно 180 тысяч долларов. Ущерб обвиняемый оплатил.

Гособвинитель во время обвинения перечисляет обязанности главного патологоанатома и говорит, что тот не имел права принимать подарки и ценности за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Даже во время обвинения патологоанатом редко смотрит в сторону прокурора, все больше на родных в зале. Иногда даже пытается им что-то сказать.

Деньги патологоанатом брал с 2002-го по 2018 год. Он получал их от предпринимателей за заключение договоров, по которым в бюро поставляли гробы, венки, кресты, траурные корзины. Бизнесмены платили главному патологоанатому 10% от суммы поставляемого товара. Часто суммы варьируются в пределах 5−10 рублей. Но общая сумма получается более внушительной.

Например, по словам гособвинителя, в период с мая по ноябрь 2002 года главный патологоанатом ежемесячно получил взяток на общую сумму 2100 долларов, а с июля по декабрь 2017 года принял не менее 5300 рублей, еще в течение одного из периодов до 2017 года — взяток на сумму не менее 5776 рублей, с июля 2004 года по январь 2015 года — на сумму не менее 1893 рубля. Это только некоторые примеры. Были случаи, когда общая сумма взяток достигала более 181 тысячи рублей.

Один из эпизодов, который в первоначальном обвинении квалифицировали по ч. 2 ст. 430 (Получение взятки), немного смягчили. Сейчас он квалифицируется по ч. 1 этой же статьи.

В целом сейчас его обвиняют по ч. 1, 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в крупном и особо крупном размерах). Максимальное наказание по ней предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В какой-то момент Аркадий Пучков встает со скамьи и слушает прокурора стоя, держась руками за клетку.

По словам гособвинителя, патологоанатом также брал по 100 долларов откатов ежемесячно на протяжении нескольких лет за то, что допускал ритуальное авто определенных предпринимателей на территорию патологоанатомического бюро и передавал этим ипэшникам информацию о том, кому нужно перевозить тела умерших. Всего за это принял более 83 тысяч рублей. При передаче одной из сумм его и задержали.

Напомним, во время предварительного расследования вину фигурант признал и оплатил весь ущерб.

По словам обвиняемого, взятки уходили на лечение жены, в 2009 году у женщины обнаружили рак. Ее лечили в Испании и Израиле, в 2015 году она умерла. Деньги от санитаров морга тратились на нужды бюро: для иностранных делегаций покупали билеты в театр, устраивали ужины в ресторане. А еще определенная сумма уходила на содержание бани, расположенной на территории бюро. Только веников ежегодно покупалось 100−150.