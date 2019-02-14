Польша прекращает поддержку белорусского оппозиционного сайта Charter97.org 14.02.2019, 15:38

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Об этом «Хартии» объявили во время визита в Польшу эмиссара Лукашенко Мясниковича.

Сегодня, 14 февраля, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина была приглашена в польский Фонд международной солидарности. Президент и директор фонда Мацей Фальковский и Александра Ярошевич сообщили журналистке, что поддержка сайта в 2019 году по сравнению с прошлым годом будет сокращена почти в 5 раз.

«Такое резкое сокращение помощи сайту фактически означает его уничтожение. Польша помогала нам после того, как редакция сайта была разгромлена в Беларуси, основатель нашего сайта Олег Бебенин был убит, журналисты арестованы, а я попала в тюрьму КГБ. В 2011 году редакцию сайта пригласило работать в Варшаву Министерство иностранных дел Польши, и на протяжении этих лет основная помощь оказывалась через Фонд международной солидарности. Сегодня нас демонстративно лишают поддержки в дни приезда в Польшу главы нелегитимного белорусского «парламента» Михаила Мясниковича. Мы знаем, что официальный Минск давно требует от польских властей прекращения поддержки «Хартии-97».

Последние несколько месяцев мы могли работать благодаря поддержке наших читателей. Мы продолжим нашу работу чего бы нам это ни стоило. Надеемся на журналистскую солидарность и поддержку наших читателей.

За вашу и нашу свободу!», - заявила Наталья Радина.

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com