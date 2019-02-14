Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ 8 14.02.2019, 21:23

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Владимир Путин

В РФ организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления.

Президент России предложил освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили свое участие в них и способствовали пресечению их деятельности. С соответствующей инициативой Владимир Путин обратился в Государственную думу РФ. Предлагаемые уточнения в Уголовный кодекс опубликованы на сайте Госдумы, передает «Радио Свобода».

Одновременно с этим Путин предложил законопроект об ужесточении наказания за участие в преступных сообществах. В частности, занимающим высшее положение в преступной иерархии будет грозить до 15 лет тюрьмы, а руководителям операций – до 20 лет.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.

Реакции в интернете

В соцсетях инициатива президента стала темой многочисленных саркастических комментариев.

Это называется «гроссмейстер пожертвовал ферзя». По кремлевской ОПГ поползло недопонимание... https://t.co/WFPcGZvvfK — Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 февраля 2019 г. Отдельное наказание - это приходить на день рожденья к Путину, как Трабер, или жить в одном доме с основателями кооператива "Озеро", как Петров? Или получить наградные часы от Путина, как Михась? Много практикуется отдельных наказаний для лидеров ОПГ https://t.co/cn9DHhGR3L — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 14 февраля 2019 г.

Остап Кармоди

Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ.

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