Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ8
- 14.02.2019, 21:23
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В РФ организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления.
Президент России предложил освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили свое участие в них и способствовали пресечению их деятельности. С соответствующей инициативой Владимир Путин обратился в Государственную думу РФ. Предлагаемые уточнения в Уголовный кодекс опубликованы на сайте Госдумы, передает «Радио Свобода».
Одновременно с этим Путин предложил законопроект об ужесточении наказания за участие в преступных сообществах. В частности, занимающим высшее положение в преступной иерархии будет грозить до 15 лет тюрьмы, а руководителям операций – до 20 лет.
В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.
Реакции в интернете
В соцсетях инициатива президента стала темой многочисленных саркастических комментариев.
Это называется «гроссмейстер пожертвовал ферзя». По кремлевской ОПГ поползло недопонимание... https://t.co/WFPcGZvvfK— Ходорковский Михаил (@mich261213) 14 февраля 2019 г.
Отдельное наказание - это приходить на день рожденья к Путину, как Трабер, или жить в одном доме с основателями кооператива "Озеро", как Петров? Или получить наградные часы от Путина, как Михась? Много практикуется отдельных наказаний для лидеров ОПГ https://t.co/cn9DHhGR3L— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 14 февраля 2019 г.
Остап Кармоди
Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ.
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