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Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ

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  • 14.02.2019, 21:23
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Владимир Путин

В РФ организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления.

Президент России предложил освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили свое участие в них и способствовали пресечению их деятельности. С соответствующей инициативой Владимир Путин обратился в Государственную думу РФ. Предлагаемые уточнения в Уголовный кодекс опубликованы на сайте Госдумы, передает «Радио Свобода».

Одновременно с этим Путин предложил законопроект об ужесточении наказания за участие в преступных сообществах. В частности, занимающим высшее положение в преступной иерархии будет грозить до 15 лет тюрьмы, а руководителям операций – до 20 лет.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.

Реакции в интернете

В соцсетях инициатива президента стала темой многочисленных саркастических комментариев.

Остап Кармоди

Путин предложил не наказывать прекративших деятельность лидеров ОПГ.

Готовит почву для ухода на пенсию?


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