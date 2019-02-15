Лукашенко объявил о готовности объединиться с Путиным хоть завтра 11 15.02.2019, 15:51

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Фото: Коммерсант

Диктатор сказал «объединении наших усилий, государств и народов».

Об этом Лукашенко заявил после переговоров с российским правителем Путиным в Сочи. Видеозапись его ответа публикует Telegram-канал «Пул N3», сообщает nn.by.

«Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы», — сказал он.

«Мы и завтра можем объединиться вдвоем [с Путиным], у нас проблем нет», — добавил Лукашенко, указывая на стоящего рядом российского правителя.