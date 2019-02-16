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Декрет о «тунеядцах»: Ошибку признать боязно

  • Катерина Борнукова
  • 16.02.2019, 8:31

Cтимулировать граждан к труду дополнительными налогами не удастся.

Государству не хватает политической воли, чтобы полностью отменить декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества». Поэтому, чтобы смягчить его нормы, появился декрет № 1 «О содействии занятости населения».

Правительство в очередной раз отложило введение полной оплаты подогрева воды гражданами, незанятыми в экономике. Власть пытается смягчить нормы даже куда более мягкого декрета № 1.

Перенос на месяц даст возможность людям собрать документы и доказать, что они не тунеядцы, чтобы эта ситуация коснулась как можно меньшего количества белорусов. Возможно, это еще и повод отодвинуть оплату по полной программе, потому что весной она будет менее болезненной для кармана: зимой горячая вода расходуется, как правило, в большей степени.

Собственно говоря, в этом и был смысл «переделки» декрета — максимально смягчить подход к тунеядцам. Как видим, и сумма уменьшилась, и уплачивается уже не налог, а повышенная квартплата.

Правда, логики в подобном подходе нет вовсе: человек не работает, и за это его заставляют уплачивать налоги и нести повышенные расходы. Обычно, если у человека дохода нет, государство ему помогает, а не наказывает. Ведь мы говорим о людях, доходы которых очень низки и которые в силу определенных обстоятельств сами не зарабатывают. Я не вижу справедливости в том, чтобы наказывать их повышенными обязательствами. Если взять, например, домохозяйку, то, по сути, все налоги за нее уплатил муж, причем из своей зарплаты, которой хватает на двоих. Соответственно, и налогов хватает на обоих.

До сих пор неясно, в чем именно заключалась цель введенного декретом № 3 налога. Если цель — простое стимулирование людей к труду, то вряд ли подобная мера будет эффективной. Те, кто подпал под действие декрета, не работают по каким-то своим причинам: например, не могут трудоустроиться либо решили, как в случае с домохозяйками, что им попросту выгоднее не работать. Вряд ли из-за 20 руб., которые придется дополнительно заплатить за коммуналку, декрет заставит кого-то изменить свой образ жизни.

Как показало исследование, проведенное BEROC, людей, незанятых в экономике, больше всего в районах, в которых экономическая активность ниже. Очень похоже, что это действительно те, кто не может найти достойно оплачиваемую работу. Из-за этого они вынуждены либо оставаться безработными (однако не могут стать на учет, потому что у нас очень строгие правила), либо уезжать на заработки в Польшу или Россию. Причем многие из них свой отъезд никак не оформляют, а потому попадают в список тунеядцев.

Конечно, есть альтернативные варианты вовлечения граждан в экономику. Это активные меры на рынке труда, которые помогают людям найти работу, переобучиться, при необходимости переехать на новое место жительства. Такие меры демонстрируют высокую эффективность в других странах, а значит, могут дать результат и у нас.

Одно могу сказать точно: стимулировать граждан к труду дополнительными налогами не удастся. Думаю, сегодня это понятно уже всем. Потому и была выбрана такая мягкая форма уплаты налога — через повышенную коммуналку. Причем, во-первых, скоро мы все будем оплачивать ЖКУ на 100 %, то есть штрафные санкции в отношении тунеядцев постепенно уйдут в небытие; во-вторых, предусмотрено множество исключений, послаблений и т. д., как следствие, фактически немногие белорусы будут вынуждены платить больше из-за того, что они не работают. Надеюсь, так и будет.

Очевидно, что политической воли взять и отменить декрет о «тунеядстве», нет. Никто не хочет признаваться в том, что была совершена ошибка, но есть желание смягчить ее последствия. Возможно, полученные сведения о том, где и в каких условиях живут безработные, все-таки помогут государству принять более эффективные меры по реанимации рынка труда.

Катерина Борнукова, академический директор Центра экономических исследований BEROC, belmarket.by


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