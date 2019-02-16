Партия Макрона не даст аккредитации «Спутнику» и RT 6 16.02.2019, 9:52

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Фото: Dmitry Lovetsky/AP

Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля.

Французская партия президентского большинства "Вперед, Республика!" не предоставит аккредитациисотрудникам российских государственных СМИ RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент. Такое заявление сделал в пятницу, 15 февраля, директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщило Международное французское радио.

"Мы не аккредитуем ни Russia Today, ни Sputnik на освещение нашей кампании", так как "это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля", — заявил Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde. "Они не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию", — добавил представитель макроновской партии.

В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik "органами лживой пропаганды". Заявление было сделано в ходе совместной пресс-конференции, российский президент на него не ответил.