За сдачу квартиры «тунеядцу»-пенсионеру грозят в разы поднять коммуналку 4 16.02.2019, 15:50

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Он получил «письмо счастье» от комиссии.

Извещение от «тунеядской» комиссии опубликовал в «Фейсбуке» известный гомельский правозащитник Леонид Судаленко.

- Из Витебска прилетела первая «тунеядская» ласточка. Собственнику квартиры, он же плательщик ЖКУ, намекают, типа у вас зарегистрирован «не занятый в экономике». Вся правда жизни в том, что зарегистрированный и по версии власти «не занятый» более пяти лет проживает в съемном жилье Минска. Следовательно, горячую воду по тройной цене не предъявишь плательщику - пенсионеру. Или витебские чины из «тунеядской» комиссии предъявят? - задается вопросом Леонид Судаленко.

Напомним, что работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы». Cоставлением базы данных занимались специальные комиссии, которые работали с личной информацией белорусов.

Не раз заявлялось о том, что, кроме 100% коммуналки, «тунеядцы» будут оплачивать и другие услуги, которые субсидируются государством, а «незанятых в экономике белорусов» пугали ЛТП.

Предыдущая версия «тунеядского декрета» вызвала массовые протесты, которые эксперты называют самыми масштабными в Беларуси со времен «перестройки».