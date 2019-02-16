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Два лица России

  • 16.02.2019, 17:56
Фото: shutterstock

Ввиду падений цен на нефть и санкций, РФ переживает самый продолжительный кризис постсоветского времени.

В январе российские ведомства "почти в старом советском стиле смогли представить рекорды, о которых они сами давно мечтали и которых остальной мир не ожидал от страны, становящейся все более изолированной", пишет на страницах немецкого издания Die Welt (перевод — inopressa.ru) обозреватель Эдуард Штайнер.

Один из рекордов озвучил российский Центробанк. По его данным, в 2018 году профицит счета текущих операций платежного баланса РФ составил рекордные 114,9 млрд долларов. "Министерство финансов тоже представило результат, которого не наблюдалось, по крайней мере, со времен сырьевого бума в 2006 году. По предварительной оценке, профицит бюджета РФ составил в 2018 году 2,75 трлн рублей. (...) Более того, Центробанк также объявил, что внешний долг России снизился в 2018 году на более чем 12%". Последний раз такие показатели наблюдались в 2009 году. Кроме того, рейтинговое агентство Moody?s повысило рейтинг страны до инвестиционного уровня. "Все эти цифры, - отмечает Штайнер, - не вписываются в тот образ, который представляла в последние годы и представляет по сей день российская экономика". Ввиду падений цен на нефть и международных санкций, по крайней мере, с 2014 года, она переживает самый продолжительный кризис постсоветского времени.

"Несмотря на то, что экономика преодолела рецессию 2015 года и (...) экономический рост в 2018 году даже составил 2,3%, возвращение к прежним, докризисным показателям проходит напряженно и долго", - указывает журналист. Рост ВВП в 2019 году, согласно прогнозам, составит максимум 1,3%.

В первую очередь, это чувствуют простые люди. "После того, как Россия аннексировала Крым, реальные доходы населения, которые росли на протяжении полутора десятилетий, падают - причем уже пятый год подряд. Таким продолжительным падение доходов не было даже в печально известные 1990-е годы, время жесткого перехода на рыночную экономику", - подчеркивает издание.

"Количество людей, живущих за чертой бедности, с 2012 года увеличилось с 10,7% до 13,3%", - говорится в статье.

"То, что в прошлом году вопреки всему несколько вырос уровень потребления, связано с потребительскими кредитами, в которых ищет спасения российское население и которые охотно раздают банки, - указывает Штайнер. - Как сообщил Центробанк, рост розничного кредитования составил в 2018 году 22,8%".

"Так, Путин использовал не только суматоху чемпионата мира по футболу, чтобы поднять пенсионный возраст. Путем значительного повышения НДС он обеспечит бюджет дополнительными доходами, - отмечает издание. - Путин начинает использовать те ограниченные возможности, в рамки которых он загнал себя сам - ведь крупных реформ, которые могли бы освободить страну от диктата сторонников жесткой политики вмешательства государства в экономику, в его период правления, как подсказывает человеческий разум, не произойдет".

Перечисленные рекордные показатели можно объяснить несколькими причинами, но с экономической политикой Путина они связаны лишь косвенно, считает Штайнер. "Так, высокий профицит бюджета обусловлен, в первую очередь, тем, что в важном факторе внешней торговли ситуация повернулась полностью в пользу России: так как потребительский спрос и рубль оставались слабыми, снизился рост импорта". "А так как до октября неожиданных высот достигла цена на нефть, соответствующим образом выросли доходы и от решающего для страны нефтегазового сектора (...) и также пополнили государственный бюджет", - указывает журналист.


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