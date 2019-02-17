Брестчане изменили тактику протеста против аккумуляторного завода 5 17.02.2019, 18:21

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Жители Бреста начали устраивать шествия по центральным улицам города.

На этот раз на традиционное «кормление голубей» пришли около 240 участников. Люди собрались на главной площади города, а потом прошли колонной по центральным улицам Бреста, передает «Белсат».

Сегодня обошлось без задержаний, хотя накануне за участие в акции, которая прошла 10 февраля, задержали правозащитника Владимира Величкина и активиста Виталия Казака.

Противники строительства аккумуляторного завода в очередной раз собрались на площади Ленина в Бресте

Еще один активист, Александр Кабанов из Березы, не смог покормить голубей, так как утром был задержан сотрудниками милиции. Правда, после долгого опроса в качестве свидетеля был отпущен, но не успел добраться до Бреста.

Уже второе воскресенье подряд как изменился формат акции, после сбора на площади Ленина противники завода идут колонной по центральным улицам Бреста: Пушкинской и Советской, и заканчивают прогулку.

После сбора на площади противники строительства завода прогулялись по центру Бреста

Кормить голубей люди приходят вместе с детьми

С февраля прошлого года жители Бреста и Брестского района протестуют против аккумуляторного завода недалеко от города. Люди собрали более 40 тысяч подписей против строительства, но власти игнорируют их мнение. За год протеста было запрещено 55 митингов, 8 демонстраций и 12 пикетов, а также местный референдум. Поэтому люди собираются на центральной площади Бреста и кормят голубей, но и при таком формате власти применяют репрессии. Многих участников кормлений голубей задерживала милиция, людей штрафовали и держали в изоляторе. Каждое появление журналистов «Белсата» на площади карается большими штрафами.

Поддержать брестчан из Минска приехали лидеры правоцентристской коалиции Юрий Губаревич, Виталий Рымашевский и Николай Козлов