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Рада БНР поддержала «Хартию-97»

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  • 18.02.2019, 8:27
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Правительство Белорусской Народной Республики обратилось к белорусам всего мира.

Рада Белорусской Народной Республики выражает свою поддержку и солидарность с "Хартией-97" в связи с угрозой прекращения финансирования этого СМИ, сообщает официальный сайт Рады БНР.

"Хартия-97" - одно из самых старых и наиболее популярных независимых белорусских интернет-изданий. На протяжении уже более 20 лет "Хартия-97" последовательно и непоколебимо защищает ценности свободы, демократии и независимости Беларуси.

Журналисты и редакторы "Хартии-97" неоднократно были объектом политических репрессий со стороны властей Республики Беларусь. Основатель и редактор сайта Олег Бебенин был убит при до сих пор не выясненных обстоятельствах накануне печально президентских выборов 2010 года.

Рада БНР призывает польское государство в полном объеме продолжить финансирование "Хартии-97" и других белорусских независимых СМИ, которые в настоящее время играют чрезвычайно важную роль в деле демократической трансформации Беларуси.

Рада БНР призывает белорусскую диаспору в Польше обратиться к польским властям и объяснить важность "Хартии-97" и поддержки этого издания.

Рада БНР призывает белорусов во всем мире оказать материальных и моральную поддержку "Хартии-97".

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SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe


Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com


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