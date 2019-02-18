Россия уничтожила ракеты С-400, которые были проданы в Китай 6 18.02.2019, 17:30

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Cудно, которое перевозило ракеты, попало в шторм.

Россия уничтожила поврежденные при транспортировке ракеты для комплексов C-400, которые были проданы в Китай. Об этом заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время пресс-конференции на выставке вооружений IDEX, сообщает РБК.

По словам чиновника, судно, которое перевозило ракеты, попало в шторм. Крепления, удерживавшие оборудование, не выдержали и оно было сильно повреждено. Чемезов заявил, что Россия изготавливает новые ракеты для Китая. Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 составляет более трех миллиардов долларов. О начале поставок было объявлено в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков зенитно-ракетных комплексов С-400. Контракт стоимостью более 5 миллиардов долларов заключен во время визита в Дели президента России Владимира Путина осенью 2018 года. За покупку российского вооружения Индии могут грозить санкции со стороны США.

В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Китай стал первой страной, к которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией. Попавшим под санкции запрещено ходатайствовать о получении экспортных лицензий или вступать в сделки с американскими финансовыми учреждениями.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Их управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.