Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы 19.02.2019, 8:39

Европа должна проснуться и стать более напористым игроком в этом жестком мире.

В ближайшие недели президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с речью, которая должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента, передает РБК.

«Макрон в своей речи охарактеризует Brexit как тревожный сигнал и расскажет, что Европа должна быть более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав», — пишет агентство.

«Это критическое время», — сказал Reuters источник, близкий к Макрону. «Если мы, европейцы, не хотим повторения Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, мы должны проснуться», — продолжил он.

Официально администрация Макрона заявила, что речь будет произнесена в конце февраля или начале марта, хотя точная дата и место еще не зафиксированы.

«Он не будет комментировать переговоры или предлагать какой-то «план Макрона», чтобы решить проблему. Идея состоит в том, чтобы извлечь уроки из Brexit», — пояснил собеседник агентства. Речь также будет направлена на то, чтобы убедить его европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке в безжалостном мире.

«Европа не понимает, как вести себя в жестоком мире», — резюмировал источник.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в аду может найтись специальное место для тех, кто выступал за выход Великобритании из состава Европейского союза, но не думал о том, как безопасно его провести. «Интересно было бы посмотреть, как выглядит это особое место в аду для тех, кто продвигал Brexit, не имея даже примерного понятия, как сделать это безопасно», — написал Туск на своей странице в сети Twitte 6 февраля.