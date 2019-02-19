закрыть
19 февраля 2019, вторник, 9:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Макрон подготовил «предупредительный выстрел» для Европы

  • 19.02.2019, 8:39

Европа должна проснуться и стать более напористым игроком в этом жестком мире.

В ближайшие недели президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с речью, которая должна стать «предупредительным выстрелом» для Европы, сообщает Reuters со ссылкой на источники в окружении французского президента, передает РБК.

«Макрон в своей речи охарактеризует Brexit как тревожный сигнал и расскажет, что Европа должна быть более напористой перед лицом конкурирующих мировых держав», — пишет агентство.

«Это критическое время», — сказал Reuters источник, близкий к Макрону. «Если мы, европейцы, не хотим повторения Brexit и не хотим попасть в ловушку наивной защиты статус-кво, мы должны проснуться», — продолжил он.

Официально администрация Макрона заявила, что речь будет произнесена в конце февраля или начале марта, хотя точная дата и место еще не зафиксированы.

«Он не будет комментировать переговоры или предлагать какой-то «план Макрона», чтобы решить проблему. Идея состоит в том, чтобы извлечь уроки из Brexit», — пояснил собеседник агентства. Речь также будет направлена на то, чтобы убедить его европейских коллег начать думать о ЕС как о более жестком геополитическом игроке в безжалостном мире.

«Европа не понимает, как вести себя в жестоком мире», — резюмировал источник.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в аду может найтись специальное место для тех, кто выступал за выход Великобритании из состава Европейского союза, но не думал о том, как безопасно его провести. «Интересно было бы посмотреть, как выглядит это особое место в аду для тех, кто продвигал Brexit, не имея даже примерного понятия, как сделать это безопасно», — написал Туск на своей странице в сети Twitte 6 февраля.


популярное за неделю

Мнение

Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе
Текст Суркова стоит прочитать всем политикам на Западе Айдер Муждабаев