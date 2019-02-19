Павел Северинец: Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь 19.02.2019, 8:59

Павел Северинец

Политик призвал поддержать независимый сайт.

Об этом один из лидеров оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец написал в «Фейсбуке»:

«Дорогие друзья! Нужна помощь «Хартии-97».

Вы, наверное, уже в курсе - некоторые из западных доноров посчитали, что следует улучшить отношения с Лукашенко - и сделали ему подарок: в несколько раз урезали финансирование самого популярного оппозиционного портала Беларуси.

Но на самом деле сегодняшний режим – это в первую очередь не проблема Польши или Америки. Это наша с вами проблема.

Если не будет «Хартии» - на ее место придет не БелТА, а российская пропаганда. Сегодня уничтожат «Хартию», завтра – «Нашу Ниву», послезавтра – tut.by.

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь. Ее читают сотни тысяч людей. Поэтому прошу поддержать «Хартию».

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Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com