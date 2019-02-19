Главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина награждена медалью БНР 19.02.2019, 16:00

Наталья Радина

Церемония награждения прошла в Варшаве.

19 февраля в Варшаве главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина была награждена медалью к столетию Белорусской Народной Республики.

Награду вручил представитель Рады БНР, заместитель директора телеканала «Белсат» Алексей Дикавицкий.

«К 100-летию со дня провозглашения Белорусской Народной Республики Рада БНР впервые решила основать медаль, которая вручается не только белорусам, но и вообще людям, работающим на ниве беларушчыны, популяризующим белорусскую идею в мире – всем тем, кого можно назвать верным идеалам 25 марта 1918 года, идеалам свободной, демократической, независимой Беларуси.

Таких медалей в мире будет 130, они будут вручаться в разных странах. Так получилось, что вручение медалей началось с Польши. Первую медаль получила вдова выдающегося белорусского историка Юрия Туронка. К сожалению, медалью к 100-летию БНР его наградили посмертно.

А первым живым человеком, получающим эту медаль, стала главный редактор «Хартии-97» Наталья Радина. Рада БНР очень высоко оценивает заслуги Натальи и портала, которым она руководит. Можно любить или не любить «Хартию-97», но бесспорным является тот факт, что сотни тысяч людей ежедневно узнают о сегодняшней ситуации в Беларуси именно благодаря этому порталу.

И в такой тяжелой ситуации, в которой сегодня, к сожалению оказалась «Хартия-97», мы решили ускорить это награждение – чтобы таким образом поддержать «Хартию».

Рада БНР уже сделала заявление в поддержку «Хартии-97», но мы надеемся, что сама церемония вручения награды привлечет внимание к ситуации вокруг «Хартии» там, где это нужно, и сайт будет и дальше работать и выполнять свою исключительно важную миссию», - заявил Алексей Дикавицкий, вручая награду.

После этого был зачитан декрет председателя Рады БНР Ивонки Сурвилы о награждении медалью главного редактора «Хартии-97» Натальи Радиной.

«Получить эту медаль от Рады БНР для меня – большая честь. Белорусская Народная Республика – это символ нашей независимости и свободы.

Я знаю, что Рада Украинской Народной Республики передала свои полномочия правительству независимой Украины.

В Беларуси, к сожалению, сегодня это невозможно. Режим Лукашенко нелегитимен. Я воспринимаю эту медаль как государственную награду и считаю что это награда – для всей команды «Хартии-97». Особенно спасибо за то, что поддержали нас в такое трудное время, когда солидарность необходима и «Хартии», и всему свободному слову Беларуси», - заявила Наталья Радина.

Медаль к столетию БНР белорусское правительство в эмиграции вручает «за прижизненные заслуги в работе ради совершения идеалов Акта 25 марта 1918 года, в том числе за исследования и популяризацию белорусского языка, обретение и укрепление государственной независимости Беларуси, борьбу за свободу и демократию в Беларуси».

Согласно декрету Рады БНР о награждении медалью, ее в течение 2019 года получат 130 человек из Беларуси и зарубежья. Декрет подписала 24 декабря 2018 года председатель Рады БНР Ивонка Сурвила.

18 февраля медалью БНР был посмертно награжден выдающийся историк Юрий Туронок. Награда была вручена его вдове Зинаиде Туронок.

Медаль, среди прочих, получат писатель Владимир Орлов, посол Швеции в Беларуси Стефан Эрикссон, академик Радим Горецкий, создатели эталона государственного герба «Погоня» Алексей Марочкин и Лев Толбузин и многие другие.

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