Заявление польского Фонда международной солидарности в связи с сообщениями СМИ о финансировании портала «Хартия-97» 19.02.2019, 17:47

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О поддержке портала «Хартия-97».

Международный фонд солидарности не принимал решения относительно финансирования «Хартии-97» в 2019 году, а тем более относительно суммы финансирования, и не сообщал о каких-либо решениях руководству портала. Наоборот, Фонд международной солидарности заявил о своей готовности оказывать дальнейшую поддержку порталу и попытался начать диалог с «Хартией-97» о возможных формах и принципах сотрудничества в этом году в соответствии с действующим законодательством и имеющимися средствами.

Информация о размере возможного финансирования «Хартии-97» в 2019 году, распространенная г-жой Натальей Радиной, является неверной. Окончательный объем поддержки зависит от формы проекта, возможностей ФМС и готовности сотрудничать с «Хартией», включая процедуры, применимые ко всем партнерам Фонда международной солидарности. Дискуссия, вызванная г-жой Радиной, является попыткой оказать давление на ФМС в ходе переговоров о сотрудничестве в этом году и затруднит достижение соглашения.

Продолжая работу с белорусскими партнерами, ФМС ищет взаимовыгодные формы сотрудничества. Фонд хочет, чтобы они были такими же эффективными и реагировали на сложные условия, в которых действуют независимые местные сообщества, и в то же время - соответствовали законодательству. Поддержка «Хартии-97» должна рассматриваться с этой точки зрения.

Фонд поддерживает множество независимых белорусских институтов. Большинство из них имеют диверсифицированные источники финансирования, что значительно облегчает их функционирование и помогает избежать взаимного неблагоприятного воздействия между донором и бенефициаром. Портал «Хартия-97» в последние годы потерял поддержку других доноров и не смог получить никаких других внешних ресурсов. Несмотря на неохотный подход других доноров к «Хартии-97», ФМС предложил руководству портала помочь диверсифицировать источники финансирования в этом году. Однако это предложение было отклонено «Хартией-97».

Несмотря на ранее неконструктивную позицию редакции «Хартии-97» и публичные дискуссии о ее финансировании, Фонд по-прежнему открыт для дальнейшего диалога с порталом, чтобы определить возможные формы и объемы поддержки в этом году.

С уважением,

Мацей Фальковский

Президент правления Фонда международной солидарности