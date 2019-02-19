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Белорусский программист Короткевич снова победил на крупном конкурсе

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  • 19.02.2019, 20:01
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Фото: thenewsminute.com

Первое место разделили команды белоруса Геннадия Короткевича и украинца Бориса Минаева.

На днях в городе Бангалор проходил крупнейший для Индии турнир среди программистов SnackDown 2019. Первое место заняла команда белоруса Геннадия Короткевича и украинца Бориса Минаева, их награда составила $10 000, передает «Онлайнер».

Программисты сумели найти верное решение задачи всего за тридцать секунд до окончания турнира. Это позволило белорусу и украинцу обойти команды россиян и китайцев, которые заняли второе и третье место соответственно.

Геннадий Короткевич регулярно побеждает во многих соревнованиях среди программистов. Например, в ноябре прошлого года он занял первое место на турнире Topcoder Open Marathon в Техасе.


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