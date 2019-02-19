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Реальные доходы россиян падают пятый год подряд

  • 19.02.2019, 21:02
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ФОТО: TASS

Реальные доходы россиян в 2019 году продолжили падение.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в январе 2019 года снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года. Таковы предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), передает РБК.

Согласно материалам службы, денежные доходы россиян в среднем на душу населения в январе составили 24 496 руб. Среднемесячная начисленная заработная плата зафиксирована на уровне 41 120 руб., что на 5,2% больше в номинальном выражении по сравнению с январем 2018 года и на 0,2% больше в реальном выражении по отношении к этому же периоду. Таким образом, рост реальной зарплаты в январе 2019 года оказался самым низким с июля 2016 года.

В своем отчете Росстат также пересмотрел данные о падении реальных доходов за 2018 год. В целом за минувший год они сократились на 0,2%. Такую же оценку Росстат приводил и в прежнем отчете, однако изменились показатели без учета единовременной выплаты (ЕВ). Если до этого без учета ЕВ в 2018 году реальные доходы за 2018 год показали небольшую положительную динамику — плюс 0,3%, то в уточненных данных — только плюс 0,1%.

Минувший год стал пятым годом непрерывного падения реальных доходов населения. В 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Премьер Дмитрий Медведев в декабре минувшего года говорил, что правительству в 2018 году удалось переломить тренд на падение доходов. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов позднее раскритиковал рассчитанный Росстатом показатель реальных располагаемых доходов населения. «Как он считается — знает, наверное, только Росстат», — сказал Силуанов, заметив, что есть большие претензии к тому, как служба выводит этот показатель.


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