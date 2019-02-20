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Полный ноль: сколько белорусы получили за помощь в борьбе с коррупцией

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  • 20.02.2019, 8:21
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ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

Три года назад власти пообещали платить гражданам, которые помогут выявить коррупционеров.

Тогда белорусы высказывали опасения, что сейчас все кому не лень побегут «стучать» в органы. Но за время действия специального Постановления вознаграждение так никто и не получил, пишет tut.by.

В Беларуси из года в год растет количество коррупционных преступлений. Чтобы граждане активнее помогали правоохранительным органам, и было решено их финансово поддержать.

В 2016 году правительство приняло постановление № 101 «О выплате вознаграждения и других выплат физическому лицу, способствующему выявлению коррупции». В Генпрокуратуре tut.by пояснили, что по процедуре органы следствия или дознания должны обратиться в прокуратуру, где и решают, стоит ли платить человеку. Отдельного финансирования на такую статью расходов не предусмотрено, выплата вознаграждений должна производиться из бюджета на содержание органов прокуратуры. Так вот, с 2016 года в прокуратуру не поступило ни одного подобного обращения от правоохранителей.

На республиканском координационном совещании по борьбе с преступностью и коррупцией, которое прошло в декабре 2018 года, решено: за первое полугодие 2019-го внести корректировки в постановление. Какие именно, в Генпрокуратуре пока не сообщают.

Сейчас вознаграждение предусматривается за предоставление документов о фактах коррупции; за информацию о месте нахождения такого преступника, если его разыскивают; за содействие предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупционным преступлением; за оказание иного содействия, которое имеет значение для борьбы с коррупцией. То есть гражданин должен сообщить не просто правдивые, но и обоснованные факты. Для участников уголовного процесса, будь то обвиняемый или свидетель, вознаграждение не предусмотрено. Впрочем, как и для чиновников, задача которых и так бороться с коррупцией.

Размер выплат зависит от тяжести преступлений: за тяжкие (до 12 лет лишения свободы) и особо тяжкие (свыше 12 лет лишения свободы) преступления предусмотрена выплата вознаграждения в размере до 50 базовых величин, за менее тяжкие (до шести лет лишения свободы) — до 30 базовых величин.


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