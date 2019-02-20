Куда исчез Владимир Макей? 11 20.02.2019, 8:46

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Уже почти месяц министр иностранных дел Беларуси не фигурирует в сводках новостей.

Последнее упоминание активности чиновника датируется 23 января, когда он встречался с послом Чехии в Беларуси Томашем Перницким, пишет «Наша Нива».

18 февраля Владимира Макея показали в новостях во время встречи Лукашенко с еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтером Эттингером. Но интересным является то, что уже в самом министерстве комиссара принимал заместитель Макея Олег Кравченко.

Пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз решительно опровергает информацию про исчезновение министра. Он пояснил «Нашей Ниве», что так было запланировано, чтобы министр не встречался дважды с европейским гостем.

Правда, еще месяц назад действовал иной подход: министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сначала встретился с Лукашенко и Владимиром Макеем, а потом еще раз отдельно только с Макеем.

В прежние приезды других еврокомиссаров Владимир Макей также отдельно принимал гостей в МИД.

Обращает на себя внимание, что на Мюнхенскую конференцию по безопасности также отправился не министр профильного ведомства, а глава КГБ Валерий Вакульчик.

На 21 февраля, правда, запланирован выездной прием граждан Владимиром Макеем в Молодечненском райисполкоме. Прием будет проходить с 10 до 12 часов.

На сайте МИД за последний месяц достаточно много сообщений об активности заместителей Макея — Дапкюнаса, Кравченко, Евдоченко, — но о самом министре ничего нет.

В начале января Лукашенко вручил Владимиру Макею орден Отечества III степени. А 18 января состоялся торжественный прием по случаю 100-летия белорусской дипломатической службы. Фактически этим днем и датируется исчезновение министра из информационного поля.

Высказывается версия, что уменьшение активности главы МИД может быть связано с переводом его на другую должность.

Макею предсказывают роль государственного секретаря Совета безопасности.

Еще в декабре 2018 года Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генсеком ОДКБ. Кандидатуру Зася в качестве главы ОДКБ поддержали Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, но «добро» все еще не дает Армения, затягивая время. Поэтому Зась уже фактически не находится в роли госсекретаря Совета безопасности.