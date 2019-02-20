В «теневом» бюджете Минфина РФ нашли $40 миллиардов 6 20.02.2019, 9:10

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Деньги были собраны с налогоплательщиков и никуда не направлены.

Резкий рост цен на нефть, падение рубля и сокращение расходов на социальную политику обрушили на российский бюджет «цунами» из внеплановых доходов и позволили правительству накопить «теневую» кубышку в размере почти 40 млрд долларов, пишет finanz.ru.

Это деньги, которые Минфин собрал с налогоплательщиков, но не направил ни в резервы в виде Фонда национального благосостояния, ни на финансирование бюджетных расходов.

По итогам года такие «свободные остатки» средств федерального бюджета выросли на 10%, а по сравнению с 2016 годом - в 2,5 раза, сообщает в отчете Счетная палата.

К началу 2019 года их общая сумма достигла 2,632 триллиона рублей, установив исторический рекорд.

Этих денег хватило бы на 9 лет индексации пенсий работающим пенсионерам, которая, по оценке ПФР, стоит около 280 млрд рублей в год, или на три с половиной года финансирования всей системы высшего образования, которая сейчас обходится бюджету в 750 млрд рублей в год.

Минфин же 56% накопленной суммы разместил в банках под процент. На конец декабря правительство держало на депозитах 1,497 триллиона рублей - рекордную с 2009 года сумму. За год вливания в банковскую систему выросли в 1,7 раза, а по сравнению с 2016 годом - более чем в 10 раз.

Для ограниченного круга банков, имеющих доступ к операциям Минфина, федеральный бюджет стал источником дешевых денег: средняя ставка, по которой правительство размещает средства, упала с 8,6% до 7,2% годовых. Это ниже как текущих ставок денежного рынка, так ставок по кредитам ЦБ.

За год Минфин заработал на банковских депозитах 68 млрд рублей - в 1,5 раза больше, чем годом ранее, подсчитала СП.

Рост свободных остатков и их накопление на банковских счетах - результат недофинансирования большинства статей бюджета и госпрограмм, констатирует ведомство в докладе.

Так, 40 госпрограмм недополучили в сумме 431 млрд рублей, а по 10 направлениям расходы оказались меньше заложенных на 10% и более.

Хит-парад «изгоев» возглавила госпрограмма развития фармацевтической промышленности, на которую выделили лишь 62,9% от плана. Более четверти обещанных денег недополучил Роскосмос на программу «Космическая деятельность России на 2013-20 гг».

8,4% средств недополучила госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем», на 5,7% меньше плана вложили в «Развитие транспортной системы».

Если рассматривать госпрограммы по группам, то максимально правительство предпочло сэкономить на направлении «Эффективное государство» (выделено 92,1% денег) и «Инновационном развитии и модернизации экономики» (93,1 %, недоисполнение - 168,1 млрд рублей).