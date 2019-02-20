Ивонка Сурвила: В лице Натальи Радиной мы отмечаем весь коллектив легендарной «Хартии-97» 2 20.02.2019, 10:50

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Ивонка Сурвилла

Председатель Рады БНР – о награждении медалью к 100-летию Белорусской Народной Республики.

Журналистка Наталья Радина, главный редактор «Хартии-97» вчера была награждена медалью к 100-летию БНР, пишет сайт Рады БНР.

Председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла прокомментировала награждение:

«Наталья Радина - это, безусловно, гордость белорусской журналистики. Этот человек является образцом героизма и отваги, решительности говорить правду и защищать свободное слово, несмотря на угрозы и репрессии.

В лице Натальи Радиной мы отмечаем весь коллектив легендарной «Хартии-97». Это одно из главных белорусских независимых и демократических СМИ, при этом и одно из самых первых изданий в белорусском интернете. Журналисты «Хартии» много лет самоотверженно борются за свободу и достоинство всех белорусов, рискуя собственной свободой и даже жизнью».

Декрет о награждении медалью к 100-летию БНР был подписан 24 декабря 2018 года. В список награжденных вошло более 130 человек - политиков, активистов, культурных деятелей и ученых из Беларуси, представителей белорусской диаспоры, а также иностранцев.

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