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Жизнью в Литве довольны все больше жителей страны

  • 20.02.2019, 11:58
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Литве увеличивается количество жителей, которые радуются улучшению жизни в стране.

За год число таких жителей увеличилось на 3%. Соответственно снизилось количество жителей, которые недовольны обстановкой в Литве, пишет delfi.lt.

В январе 4 из 10 (40%) участников опроса сказали, что, по их мнению, в последнее время дела в Литве улучшаются.

По данным проведенных опросов, последовательно растет количество жителей, которые считают, что дела в Литве улучшаются.

Опрос был проведен с 23 января по 3 февраля. Его результаты показали, что по сравнению с данными опроса, проведенного год назад (в феврале 2018 года), количество недовольных обстановкой в стране сократилось на 5%. Год назад 37% считали, что ситуация улучшается, а 55% - что ухудшается.

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai.

Положением в стране были больше довольны молодые жители (до 30 лет, 55%), жители крупных городов (45%), респонденты с высшим образованием (47%), учащаяся молодежь (58%), специалисты и служащие (45%), респонденты правых взглядов (54%).


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