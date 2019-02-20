У Лукашенко появился новый вертолет за $12 миллионов? 33 20.02.2019, 12:13

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Фото: Mario Ferioli

В России такой моделью пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев.

В Беларусь доставлен новый вертолет в правительственной ливрее. VIP-модель AW139, сделанная итальянской фирмой «AgustaWestland», стоит от 12 миллионов долларов. Он используется для эксклюзивных перевозок.

В России, например, этой моделью пользуется премьер-министр Дмитрий Медведев. В Беларуси им, скорее всего, будет пользоваться Лукашенко, предполагает Еврорадио.

Эту фотографию в миланском аэропорту Мальпенса перед отправкой в Беларусь сделали 18 февраля споттеры — любители наблюдения за самолетами.

Фото: Mario Ferioli

AW139 может перевозить до 15 пассажиров на скорости до 309 км/ч. В салоне вертолета есть кондиционер, гарнитуры активного подавления шума, звукоизоляция, электрические трапы для пассажиров, шкафы, мультимедиа системы с ЖК-мониторами, VIP-переговорная с системой безопасной связи.

На каких ветролетах летает Лукашенко

В правительственном авиапарке Беларуси есть как минимум три вертолета. Первым вертолетом Лукашенко стал Ми-8 с бортовым номером EW-25049, напоминает tut.by. Также диктатор пользуется модифицированным вертолетом Ми-8 с бортовым номером EW-001DA.

Есть у Лукашенко и вертолет Ми-172 с бортовым номером EW-002DA. По словам специалистов, он был изготовлен на Казанском вертолетном заводе по спецзаказу. Стоимость вертолета не озвучивалась, но 20 лет назад стоимость вертолета Ми-172 для VIP-персоны составляла около 4 миллионов долларов.