Американский аналитик рассказал, где могли утонуть новейшие российские ракеты 20.02.2019, 12:35

2,062

Судно, перевозившее C-400, было вынуждено вернуться в порт из-за шторма.

Зенитные ракеты для системы С-400, предназначенные для Китая, могут оказаться на дне Ла-Манша, Северного или Балтийского морей, что делает возможным их изучение американской разведкой, пишет аналитик портала The Drive Джозеф Тревитик.

Судно, перевозившее ракеты, было вынуждено вернуться в порт из-за шторма в районе Ла-Манша в январе 2019 года.

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов 18 февраля рассказал, что при транспортировке комплекса в Китай зенитные управляемые ракеты были повреждены и их пришлось уничтожить. По словам главы корпорации, контракт был подписан давно, планировалось поставить ракеты 40H6, но произошел сбой.

Китай подписал контракт на покупку С-400 еще в 2015 году. Но с тех пор конкретной информации о том, какие именно ракеты пойдут в комплекте, не было.

Russian freighter NIKIFOR BEGICHEV with s-400 missiles troubled in English Canal https://t.co/KlCTSDc2Jx pic.twitter.com/lZA9DEoTEt — Voytenko Mikhail (@Maritime_Bullet) 19 января 2018 г.

Чемезов не рассказал, какое именно судно перевозило новейшие ракеты. Издание The Drive полагает, что в шторм могло попасть грузовое судно «Никифор Бегичев», которое направлялось из российского порта Усть-Луга в Финском заливе в Китай и попало в шторм в районе Ла-Манша, после чего 3 января 2019 года развернулось и ушло в порт. Также в перевозке ракет могло участвовать грузовое судно Ocean Power, которое также было занято в поставках российских вооружений, но совершило крутой поворот в Балтийском море и вернулось обратно в порт Косколово в Финском заливе.

Вполне возможно, что груз просто упал с судна в воду: Балтийское море, Северное море и Ла-Манш хорошо известны своими штормами. Например, в Ла-Манше в 2009 году российский фрахтовщик потерял 1,5 тысячи тонн древесины.

В среднем, по данным Всемирного совета по судоходству, 1,39 тысячи контейнеров падают в океан каждый год. Другие оценки были гораздо выше: около 10 000 потерянных контейнеров в год или почти 27 в день.

Если ракеты и упали, то почему Россия не предпринимала никаких попыток поднять их со дна? Издание полагает, что эту операцию российские военные провели тайно с использованием подлодок.

Если они этого не сделали, то у США есть шанс добыть секретную российскую технологию, подняв со дна ракеты. Для этого может быть задействована специальная подводная лодка USS Jimmy Carter класса Seawolf.

США уже проводили подобные операции, чтобы собрать ценную информацию. В 1970-х ЦРУ использовало спасательный корабль Hughes Glomar Explorer для извлечения части советской подводной лодки К-129 с ядерными ракетами со дна Тихого океана.

Ракету 40H6 российская армия приняла на вооружение только в 2018 году. Эти ракеты способны поражать цели на дальности около 400 км.