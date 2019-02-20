Нетаньяху отменил визит в Москву 20.02.2019, 14:00

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БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ

ФОТО: REUTERS

Отмена визита связана с внутриполитической ситуацией в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченный на завтра визит в Москву. Об этом сообщили в среду израильские СМИ. По их данным, отмена визита связана с внутриполитической ситуацией в Израиле, передает Радио Свобода.

Рабочий визит Нетаньяху в Москву должен был состояться 21 февраля.

В пресс-службе Кремля во вторник заявили, что израильский премьер и президент России Владимир Путин планировали обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования.