закрыть
20 февраля 2019, среда, 14:38
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Призыв Рады БНР
Рубрики

Нетаньяху отменил визит в Москву

  • 20.02.2019, 14:00
  • 1,210
БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ
ФОТО: REUTERS

Отмена визита связана с внутриполитической ситуацией в Израиле.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил намеченный на завтра визит в Москву. Об этом сообщили в среду израильские СМИ. По их данным, отмена визита связана с внутриполитической ситуацией в Израиле, передает Радио Свобода.

Рабочий визит Нетаньяху в Москву должен был состояться 21 февраля.

В пресс-службе Кремля во вторник заявили, что израильский премьер и президент России Владимир Путин планировали обсудить сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также ситуацию в Сирии и вопросы палестино-израильского урегулирования.


популярное за неделю

Мнение

Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь
Сегодня «Хартия-97» - на передовой борьбы за Беларусь Павел Северинец
Спасти «Хартию»! Стать нацией!
Спасти «Хартию»! Стать нацией! Николай Статкевич
Политический симулякр
Политический симулякр Константин Скуратович
Сочинский шабаш для особо избранных
Сочинский шабаш для особо избранных Владимир Халип