Фотофакт: С какими лицами российские чиновники слушали Путина 16 20.02.2019, 15:15

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Правитель России обратился к Федеральному собранию.

«Салiдарнасць» собрала стоп-кадры, сделанные политическими Telegram-каналами Рунета.

Владимир Путин потребовал от чиновников чуткого отношения к людям и призвал не повторять ошибок прошлого. Также он призвал к «более тесной координации» внешней политики и экономики в «союзном государстве».

— Считаем правильным активно углублять взаимодействие в рамках «союзного государства» России и Беларуси, включая более тесную координацию во внешнеполитической сфере, в экономике.

Путин отметил, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции продолжит формировать общие рынки и укреплять внешние связи Евразийского экономического союза.

— В том числе предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряжении ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс — один путь» как пролога к созданию большого евразийского партнерства.

Также, кроме прочего, заявил, что США сами нарушают договор РСМД, помимо выхода из него, а другие страны им «подхрюкивают». По его словам, многие страны производили ракеты средней и меньшей дальности, а Россия и США — нет:

— Нужно было действовать по-честному, а США сами нарушают, а потом еще и из договора вышли. А сателлиты американцев им «подхрюкивают, — отметил Путин.

Что нужно знать о ДРМС

Он отметил, что говорит об этом только потому, что Россия вынуждена отвечать на обвинения, которые звучат в ее адрес. Также Путин заявил, что стучаться в закрытую дверь РФ больше не будет: «Дождемся, когда наши партнеры созреют до равноправных переговоров». А закончил послание словами: «Мы обязательно добьемся успехов».

Отметим, что нарезка стоп-кадров с послания Владимира Путина немного отчается от подобного обзора, сделанного во время последнего обращения Александра Лукашенко к парламенту. В первую очередь – атмосферой. Белорусская версия, судя по нашим наблюдениям, более напряженная.