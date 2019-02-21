Путин абсолютно оторван от реальности 7 Владимир Милов

21.02.2019, 8:30

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Фото: severpost.ru

Для него это не может хорошо закончиться.

Абсолютно Путин оторван от реальности. Вроде сообразил, что надо переключиться с геополитики на внутренние проблемы, но делает это в привычной для себя манере микроменеджера - тысячу рублей туда, тысячу рублей сюда. Про то что люди устали от десяти лет без экономического роста и не видят перспективы - ни намека, никакого видения, никакой перспективы. Особенно смешно про "уже в этом году люди должны почувствовать реальные изменения к лучшему" на фоне вчерашних данных Росстата об усилившемся падении реальных доходов, и прогнозов правительства и ЦБ о том что рост в этом году замедлится, а инфляция - ускорится.

Все обещает "3% роста в 2021 году", это у них такие уже по традиции "переходящие 3%", как "варенье на завтра" в Алисе в Зазеркалье - уже много лет обещают "рост в 3% через три года".

Кстати, ничего не сказал про "рекордный с 2012 года" "рост ВВП в 2,3%". Значит все-таки им стыдно стало и будут эту нарисованную цифру вниз пересматривать - иначе никак не объяснить что он упустил возможность таким "достижением" похвастаться.

И про демографию он когда говорит, страшно это раздражает - в его стилистике это звучит в чистом виде как обсуждение роста поголовья скота на совещании по сельскому хозяйству.

Когда лидер так оторван от проблем страны, это для него не может хорошо кончиться.

Владимир Милов, «Фейсбук»