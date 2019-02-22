Александр Глеб: Я красиво закончил клубную европейскую карьеру 6 22.02.2019, 18:38

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Александр Глеб

По словам хавбека БАТЭ, ему осталось отыграть за сборную Беларуси и закончить.

Хавбек борисовского БАТЭ Александр Глеб поделился эмоциями после ответного матча с лондонским "Арсеналом" (0:3) в 1/16 финала Лиги Европы, а также обозначил на возможное скорое завершение карьеры.

"Было очень приятно выйти на газон "Эмирейтс", болельщики встретили меня очень тепло. Аншлага не было, но собралось достаточно много людей. Атмосфера была классной. Ожидал ли я такой реакции от английских болельщиков? С одной стороны, думал, что встретят тепло, потому что провел три хороших сезона, я радовал своей игрой и мы показывали хороший футбол. В принципе надеялся, что не забыли.

Можно сказать, я красиво закончил клубную европейскую карьеру в очень для меня приятном месте. Остается отыграть за сборную Беларуси и закончить карьеру", — цитирует Глеба Sport24.ru.