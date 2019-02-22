Жги верблюдов во славу России! 5 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

22.02.2019, 19:36

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Антон Орехъ

В Бурятии сожгли пять верблюдов «для укрепления России».

Этот текст – про идиотов. Но в России нельзя просто так назвать идиотов идиотами, потому что можно напороться на защиту чувств верующих. Верблюдов в Ангарске бурятские шаманы сжигали же в русле какого-то божественного культа? Стало быть, местный идиотизм, наверняка, находится под защитой закона. Так что, гори ты, верблюд, синим пламенем – гори ясно, чтобы не погасло.

Сперва-то я подумал, что верблюдов запалили иносказательно, символически – по типу того, как жгут чучело Масленицы. Но оказалось, что кораблей пустыни предали огню взаправду. И это не просто идиотская и живодерская история – она еще и типично наша. Ведь они не просто жгли несчастных животных – а «для укрепления России и ее народов».

Нет, чтобы для укрепления России что-нибудь починить, построить, посадить или родить! Зачем? Мы лучше что-нибудь для укрепления России сломаем, разрушим, сожжем.

В стране сотни тысяч людей реально недоедают, почти голодают – а мы бульдозерами жратву давим. Ради укрепления России! Ну, и верблюдов туда же. А пять штук горбатых сожгли потому, что в каких-то шаманских гаданиях цифра 5 священная и к тому же совпадает с отличной оценкой в школе. Сжег пять верблюдов – получи пятерку. А сжег бы только три – тогда не больше, чем трояк. А с одним верблюдом на костре оставят на второй год для пересожжения.

Возможно, шума было бы меньше, если бы шаманы не таких уважаемых зверей, как верблюды, а раздавили для укрепления России и ее народов три телеги тараканов. Но тараканов же не тронули!

Вообще жертвоприношения стали у нас уже частью жизни. Все эти зарезания баранов и тому подобные мероприятия. И я даже готов принять это как часть религиозных практик. Но всё-таки надо соблюдать какую-то интимность процесса.

Мы, к слову, продолжаем есть мясо, но не ведем онлайн со скотобойни. Специфические религиозные обряды – это такой же процесс, который выставлять на всеобщее обозрение точно нет нужды. А когда под видом религиозной деятельности организуют кровавый бедлам – то за это надо изолировать от общества. И для укрепления России и ее народов это будет намного полезнее.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»