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Беларусь передала Сербии четыре истребителя МиГ-29

  • 25.02.2019, 16:48

Передача состоится в рамках военно-технической помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны. Перед тем, как МиГ-29 пополнят состав ВВС Сербии, они пройдут ремонт и модернизацию на белорусском предприятии ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», пишет tut.by.

Такой истребитель способен применять ракеты средней дальности РВВ-АЕ или Р-27ЭР и Р-27ЭТ, а также корректируемые авиабомбы. Кроме того, истребители могут оснащаться отечественной системой РЭБ «Сателлит».

МиГ-29 — легкий истребитель четвертого поколения, способный уничтожать как наземные, так и воздушные цели. Благодаря своим высоким характеристикам этот самолет активно поставлялся на экспорт во множество стран. МиГ-29 даже есть на вооружении стран НАТО.


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