Босния ожидает получить статус кандидата на вступление в ЕС в этом году 25.02.2019, 21:09

Босния и Герцеговина выполнила все официальные условия для получения статуса кандидата в ЕС.

Совет министров Боснии и Герцеговины завершил сложный процесс подготовки ответов на дополнительные вопросы анкеты Европейской Комиссии, которая нужна, чтобы ЕС подготовил заключение по заявке Боснии и Герцеговины о членстве в блоке, передает eurointegration.com.

Как сообщает Klix.ba, соответствующее решение о завершении процесса правительство балканской страны приняло накануне на внеочередном заседании.

В анкете содержалось 655 дополнительных вопросов, ответы на которые следовало подтвердить на всех уровнях государственной власти.

Таким образом Босния и Герцеговина выполнила все официальные условия для подготовки заключения Брюсселем по заявке страны о вступлении в ЕС и получения статуса кандидата, заявил журналистам председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Денис Звиздич.

По его словам, получение статуса кандидата зависит не столько от Боснии и Герцеговины, как от соответствующих институтов ЕС. Он выразил надежду, что ЕС поймет важность получения статуса кандидата и необратимой евроинтеграции страны.

"Это было бы лучшим и самым позитивным сообщением для граждан БиГ. Я ожидаю, что мы получим такое сообщение в этом году", - заявил Звиздич.