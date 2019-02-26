Неудобное воспоминание для «братского народа» 4 Валерий Ступаченко

26.02.2019, 14:46

2,992

А какое вообще имеет отношение Беларусь к дыбенковским морячкам-дезертирам?

Только что отшумели-отгремели очередные советско-российские памятные военные даты, сразу три подряд:

15 февраля – 30 лет со дня окончания советской военной авантюры – десятилетней оккупации соседнего государства, Афганистана, – с целью его советизации по собственному образцу и подобию.

На Родину привезли около 15 000 гробов с молодыми парнями, около 800 из них – наши ребята, беларусы… А сколько еще было раненых, инвалидов, пленных, пропавших без вести?

20 февраля – 5 лет со дня российской оккупации Крыма, территории соседнего, 44-х миллионного, государства – Украины. (Между прочим, одного из соучредителей ООН – в 1946 году).

23 февраля – 101-я годовщина героического бегства из-под Пскова, от отряда немецких мотоциклистов, отряда красных морячков под командованием некоего Дыбенко (тоже в бескозырке). Обнаружили этих героев только через месяц, аж… на Волге, под Самарой. И, как водится, примерно наказали. Дыбенко за трусость и дезертирство был приговорен к расстрелу, но за него заступилась его будущая жена, известная большевичка Александра Коллонтай. (Но его все равно расстреляли – правда, позже, в 1938 году).

Их вождь – некто Ленин, разразился по поводу этих событий известной ругательной статьей в главной большевицкой газете «Правда»: «Тяжелый, но необходимый урок».

Так что же празднуется в «их» России, и в нашей Беларуси 23 февраля? Захват Пскова и Нарвы немцами? Или бегство без порток «героических» защитников питерских предместий аж до самой Волги?

Напрашивается и следующий вопрос: а современная Беларусь, 28-й год являющаяся самостоятельным независимым государством, какое вообще имеет отношение к тем дыбенковским морячкам-дезертирам, к тем событиям? У нас в Беларуси разве нет своей истории, в том числе и военной?

Есть! И еще какая!

8 сентября 1514 года войска Великого княжества Литовского под командованием гетмана Константина Острожского разгромили под Оршей наступающие армии Московского княжества, превосходившие их по численности почти в три раза.

По московским замыслам Великое княжество Литовское должно было прекратить свое существование в качестве независимого государства (еще тогда, задолго до замыслов «Вовы Питерского»), а его земли отойти к Москве (то есть – «Кремлю»).

Сокрушительный разгром более чем 80-тысячного Московского воинства имел судьбоносное значение для всей Европы того времени, и позволил сохранить независимость нескольких европейских государств.

А для российских историков и по сей день это событие является едва ли не самым «неудобным» воспоминанием, так как оно никак не вписывается в их концепцию «славянского братства и единства».

Кроме того, именно в этот день, 8 сентября, в память о тех исторических событиях, в 1992 году, в Минске, на площади Независимости, украшенной бело-красно-белыми флагами, приняла военную присягу на верность Родине первая большая группа солдат и офицеров новой армии, армии независимой Беларуси, – около трех тысяч человек.

Текст присяги зачитывал подполковник Николай Статкевич. Присутствовали Василь Быков, Зянон Позняк, Михась Ткачев, Николай Савицкий.

Это было за два года до ставших трагическими (как позднее выяснилось), для белорусской независимости и самоидентичности, итогов президентской выборной кампании лета 1994 года…

Упомянутую же выше оккупацию Крыма и развязанную войну в Донбассе до сих пор не получается хоть как-то воспринять и хоть чуть осознать… Но ряды могил псковских десантников, убитых в Донбассе через полгода, в августе 2014 года – это уже исторический факт…

Как и факт предательства по отношению к ним, то есть отказа от них со стороны их отца-командира, их Верховного Главнокомандующего, навсегда вошедшего… точнее, вляпавшегося в историю со своим знаменитым дурацким звукосочетанием – «ИхТамНет»… И – глуповатой, ехидной, «пацанской» (человека из питерской подворотни, с кастетом в кармане) улыбочкой при этом…

И уже около 13 000 убитых… На украинской земле… Зачем, почему, по какому праву, на каком основании, за что? Украинцы этого не простят России никогда, и потеряна Украина для России уже навечно, навсегда.

Такое можно простить, пусть и через долгие годы, чужеземному врагу… А вот близкого человека, родственника, неожиданно и вероломно воткнувшего нож в спину своему заведомо слабому брату… Понять этого нельзя, это – просто необъяснимо. Такое не забывается, не прощается никогда… Никогда!

Надеюсь дожить до того дня, когда организатор этого преступления против украинского народа, озлобленный почему-то на весь белый свет «Верховный Главнокомандующий» рано или поздно сядет на скамью подсудимых. За бойню в Украине, и не только.

…Про Афганистан – про эту самоубийственную авантюру дряхлеющих членов советского коммунистического Политбюро – написано уже предостаточно.

Достаточно вспомнить, что всего лишь через два с половиной года после окончания боевых действий «грозный» Советский Союз развалился на 15 «частей», – как карточный домик. И последствия афганской авантюры сыграли в этом событии далеко не последнюю роль.

Также стоит напомнить, что военные профессионалы, генералы и маршалы, были категорически против оккупации Афганистана, вплоть до весьма серьезных конфликтов с ветхими стариками из Политбюро, многие из которых взгромоздились на кремлевские вершины еще при жизни товарища Сталина.

Особенно сопротивлялся этой затее начальник Генерального штаба маршал Огарков. Через несколько лет он ушел со своей должности с «понижением», и остался в памяти своих коллег порядочным человеком.

Но слезы вдов, детей, матерей, отцов не осушит уже никто и ничто…

А нынешнее российское, а точнее – киселевско-соловьевское телевидение, как ни в чем не бывало, продолжает стучать копытами по головам российских обывателей – вещать о «героически исполненном советским народом интернациональном долге в Афганистане»… Верные дети социализма: что увидели, то и уважают…

Кстати, а что это был за долг? Кто у кого что занимал? Ну уж точно не погибшие на далекой чужбине 18-летние пацаны…

Между тем нынешний российский «Верховный» продолжает сыпать своими «шедевральными» перлами, что-то типа: «Зачем нам мир, если в нем не будет России?», «Мы погибнем, и попадем в рай», «Мы готовы нанести ракетный удар по тем местам, где принимаются решения», и т. д.

Сам, разумеется, отсидится в бункере. Жуя бутерброд с икрой и наблюдая на экранах мониторов, как гибнет мир…

Что тут скажешь? Не наигрался мальчонка в войну по сей день… Тяжелое послевоенное детство, деревянные игрушки… Зато сейчас обожает с горящими от восторга глазами демонстрировать в огромном зале мультики про ракеты, которых в реальности еще ведь и нет.

…Вот такие мысли навеяли эти три февральские даты – одна, другая, третья…

В качестве постскриптума

На этом фото — Олег Михнюк, сержант 56-й десантно-штурмовой бригады Советской армии. Был награжден в Афганистане за то, что вытаскивал из-под огня снайпера своих раненых товарищей.

В 2014-м году российская 56-я десантно-штурмовая бригада приняла участие в военном вторжении в Украину. Олег ушел добровольцем в украинский батальон Айдар. Погиб в бою под Луганском и посмертно стал Героем Украины…

Мой заочный знакомый из Чернигова живет на улице, названной в 2015 году в его честь.

Слава Героям – защитникам свой Родины!

Валерий Ступаченко, «Бобруйский курьер»