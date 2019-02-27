Лукашенко попросил у Москвы кредит на $600 миллионов 40 27.02.2019, 13:12

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В 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты РФ.

Беларусь обратилась к Российской Федерации с предложением о предоставлении республике государственного кредита на 600 млн долларов для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Об этом заявил в среду министр финансов Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.

«Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято», — отметил глава минфина Беларуси.

Напомним, в 2019 году 65% платежей Беларуси по внешнему госдолгу придется на кредиты России и подконтрольного ей Евразийского фонда стабилизации и развития.

Общая сумма платежей по госдолгу Беларуси в 2019 году составит 8,736 млрд рублей, в том числе: по внешнему госдолгу — 5,8 млрд рублей, по внутреннему госдолгу — 2,929 млрд рублей.

На погашение облигаций на внутреннем рынке будет направлено 2,929 млрд рублей (33,5% общего объема выплат), на погашение кредитов России — 2,749 млрд рублей (31,5%), на кредиты банков Китая — 1,343 млрд рублей (15,4%), на кредиты Евразийского фонда стабилизации и развития — 1 млрд рублей (12%), на выплаты по облигациям на внешних финансовых рынках — 363,9 млн рублей (4,2%), кредиты Всемирного банка — 274,4 млн рублей (3,1%), прочие платежи по госдолгу — 29,1 млн рублей (0,3%).

В конце 2018 года стало известно, что достигнута принципиальная договоренность о предоставлении Россией государственного кредита на 630 млн долларов Беларуси. Но целесообразность привлечения этих средств будет зависеть от ситуации с выплатами внешних долговых обязательств, заявил министр финансов Максим Ермолович.

В первом квартале 2019 года Беларусь также желает получить от ЕФСР заключительный седьмой транш кредита на 200 млн долларов. В связи с тем, что сроки предоставления кредита переносились, недавно совет ЕФСР внес изменения в программу реформ Беларуси, поддерживаемую финансовым кредитом ЕФСР на 2 млрд долларов, из которых Минск уже получил 1,8 млрд долларов.