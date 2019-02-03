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Ричард Комми отправил в нокаут россиянина Ису Чаниева

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  • 3.02.2019, 12:25

Спортсмен из Ганы разделался с российским боксером уже во втором раунде.

Российский боксер Иса Чаниев (13-2, 6 KO) проиграл Ричарду Комми (28-2, 25 KO) бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Встреча в США завершилась нокаутом во 2-м раунде, сообщает obozrevatel.com.

31-летний ганец стал официальным соперником украинца Василия Ломаченко в поединка за чемпионский пояса IBF. Бой пройдет 12 апреля.

Россиянин, будучи аутсайдером у букмекеров, легкомысленно принял тактику боя на встречных курсах. В первой трехминутке Ричард точной двойкой в челюсть отправил русского бойца в тяжелый нокдаун. Во 2-м раунде африканец левым хуком второй раз остановил оппонента.

Комми бросился на добивание, отправил Чаниева в третий нокдаун, после чего рефери остановил односторонний поединок, присудив победу техническим нокаутом.


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