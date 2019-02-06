Зачем Лукашенко прокладывает военные дороги к границе с Украиной?37
- 6.02.2019, 8:40
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Под угрозой безопасность всего региона.
На территории заказника «Ольманские болота», находящегося в приграничном с Украиной Столинском районе Брестской области, ведутся работы по постройке и модернизации дорог. Одна из них стоит около $1 миллиона.
Экологи бьют тревогу, ведь Ольманские болота - одни из крупнейших в Европе. Масштабная стройка несет огромный вред уникальной экосистеме.
Белорусские власти считают, что cтроительство дорог на территории Ольманских болот упростит вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.
В то же время, как cообщил Сharter97.org на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон «Полесский».
Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.
В течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.
Подъездные пути были созданы к пограничной заставе «Ольманы», граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам «Мутвица», «Хиничев», пропускному пункту «Селище», граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитновского района Ровенской области Украины.
В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится столица Украины - Киев.
Почему белорусские власти начали создавать инфраструктуру военного назначения возле украинской границы? Как это может повлиять на расклад сил в регионе?
Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к белорусскому волонтеру в Украине Вадиму Кабанчуку и директору фонда «Майдан иностранных дел», руководителю Киевской организации партии «УКРОП» Богдану Яременко.
Вадим Кабанчук: Речь идет об опасности для всего региона
«Приграничная активность белорусской стороны происходит на фоне тлеющего украино-российского конфликта. Все эти действия могут иметь свои последствия», - считает белорусский волонтер в Украине.
Вадим Кабанчук обращает внимание на то, что инфраструктура, которой занялись белорусские власти, строится не для вырубки леса, о которой официально заявляется.
«Cебестоимость, которая закладывается в эту дорогу, не стоит того леса, который планируется вывозить. Нет никакой экономической целесообразности в строительстве этой дороги», - говорит белорусский волонтер.
Вадим Кабанчук отмечает, что украинские силовые ведомства прекрасно понимают, что представляет собой белорусская армия и ведут работу по подготовке к ответным действиям.
Белорусский активист обращает внимание на еще одну угрозу возле белорусско-украинской границы:
«Подобная инфраструктура строится на Черниговском направлении. Там дороги строят в лесополосах, которые напрямую подходят к границе. Белорусская армия создает дополнительные подходы к украинским рубежам. Для чего это делается? Я не буду тратить время на полутона и смягчение фраз: все эти объекты имеют исключительно военное значение».
Волонтер считает, что если Беларусь не сможет противостоять российскому влиянию, то на кону может стоять безопасность всего региона.
«Для Украины - это плюс 1000 километров дополнительной линии фронта на Севере. Если Беларусь теряет независимость - Россия может проецировать свою военную силу на весь регион. Открывается прямой выход на Польшу, Литву, Сувалкский коридор», - говорит Вадим Кабанчук.
По мнению активиста, строительство военной инфраструктуры может быть исполнением каких-то договоренностей или обещаний, данных Кремлю.
Поэтому Вадим Кабанчук считает, что официальный Киев должен изменить свою политику в отношении Беларуси:
«Украинские власти должны поддерживать демократическую оппозицию и гражданское общество в Беларуси. К сожалению, сегодня официальный Киев контактирует только с Лукашенко.
Та информация, которая поступает из Беларуси, говорит о том, что ситуация в нашей стране может неожиданно измениться. Пока сложно прогнозировать в какую сторону, но, к сожалению, украинская сторона не принимает меры для большего информационного и политического влияния на ситуацию в Беларуси», - заявил собеседник Сharter97.org.
Богдан Яременко: Украина должна максимально заморозить политический диалог с Лукашенко
«Украина, вне зависимости от действий Минска, должна рассматривать Беларусь в качестве направления, с которого могут вестись враждебные действия», - cчитает руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко.
Эксперт отмечает, что Минск и Москва полностью координируют свои действия в военной сфере, так как Лукашенко - прямой союзник страны-агрессора:
«Все приготовления в Беларуси, союзницы России, должны восприниматься украинскими властями с точки зрения вреда для национальной безопасности Украины».
Директор «Майдана иностранных дел» считает, что украинские военные должны учитывать потенциальную угрозу военной инфраструктуры, которую строят возле украинской границы, и противодействовать ей:
«Режим Лукашенко становится все более уязвимым из-за давления Кремля. Поэтому угроза для Украины с северной границы будет только нарастать. РФ очень четко и ясно проводит необходимые ей действия на территории Беларуси».
Богдан Яременко видит в активности Лукашенко на украинском направлении реакцию на опасность, которую Украина представляет для его режима:
«Мы - страна с развивающейся демократией, где очень популярной тенденцией является отстаивание свобод, достоинства и прав человека, что с точки зрения Лукашенко - подрывная деятельность».
Белорусские власти активно противостоят свободному обмену мнениями, путешествиям граждан Украины и Беларуси, стараются реагировать на появление лидеров общественного мнения. Директор фонда «Майдан иностранных дел» отметил, что действия его организации также вызывают недовольство белорусских властей:
«Наши теоретические разработки о войне Украины и России не пропускались через территорию Беларуси даже транзитом. Просто изымались у пассажиров. Любое желание свободного обмена мнениями пресекается как видимая угроза для режима Лукашенко».
Политик отмечает, что украинские власти не проводят политику поддержки оппозиционных и демократических движений в Беларуси:
«Я думаю, что рано или поздно украинское правительство дойдет до понимания того, что ситуация в Беларуси - это не только та проблема, которая должна беспокоить общественные организации. Украина должна будет проводить политику поддержки демократических изменений в Беларуси. Это то, что нам предстоит делать».
Богдан Яременко призывает официальный Киев отреагировать на появление военной инфраструктуры возле белорусско-украинской границы:
«Сегодня МИД Украины закрывает глаза на то, что происходит в Беларуси. На белорусской территории нарушаются права и свободы граждан Украины, Россия наращивает свое военное присутствие».
Первым шагом cо стороны украинских властей, по мнению эксперта, должен стать перенос площадки для переговоров по Донбассу из Беларуси в другую страну:
«Беларусь не может считаться нейтральной территорией, где могут проходить переговоры о прекращении войны c РФ».
Богдан Яременко призывает дать отпор белорусским властям и в международных организациях:
«Мы должны поставить Беларусь рядом с Россией. Политический диалог должен быть максимально заморожен».
В тоже время, как считает директор фонда, практические и прагматические связи между гражданами Украины и Беларуси должны быть сохранены:
«Если речь идет не о государственном бизнесе, который мы наблюдаем и который помогает существованию режима Лукашенко - такие связи имеют место быть. Должна быть очень избирательная и очень грамотная политика, которая бы сняла с Украины обвинения в массовом игнорировании нарушений прав человека в Беларуси, подыгрывании диктатору. Это не простая, но очень понятная политика», - подытожил собеседник Charter97.org.
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