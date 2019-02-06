Зачем Лукашенко прокладывает военные дороги к границе с Украиной? 37 6.02.2019, 8:40

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Строительство автодорог через территорию Ольманских болот

Под угрозой безопасность всего региона.

На территории заказника «Ольманские болота», находящегося в приграничном с Украиной Столинском районе Брестской области, ведутся работы по постройке и модернизации дорог. Одна из них стоит около $1 миллиона.

Экологи бьют тревогу, ведь Ольманские болота - одни из крупнейших в Европе. Масштабная стройка несет огромный вред уникальной экосистеме.

Белорусские власти считают, что cтроительство дорог на территории Ольманских болот упростит вывоз с территории заказника леса-кругляка и добываемого в карьерах песка.

В то же время, как cообщил Сharter97.org на условиях анонимности сотрудник одного из министерств Украины, построенная в Беларуси автодорожная инфраструктура упрощает доставку пограничников к местам несения службы, предоставляет дополнительную возможность для перемещения военной техники белорусской армии на полигон «Полесский».

Кроме того, автодорожная инфраструктура может быть использована для доставки живой силы, вооружения и военной техники вплотную к границе с Украиной.

В течение 2014-2017 годов белорусскими властями был создан ряд подъездных путей из тыловых районов Беларуси и лесных дорог, протяженность которых составляет около 96 километров.

Подъездные пути были созданы к пограничной заставе «Ольманы», граничащей с селом Переброды Дубровицкого района Ровенской области и к пограничным постам «Мутвица», «Хиничев», пропускному пункту «Селище», граничащих с селами Дроздынь, Заболотье и Познань Рокитновского района Ровенской области Украины.

В непосредственной близости от этого участка белорусско-украинской границы находятся украинские города Житомир и Новоград-Волынский. В опасной близости находится столица Украины - Киев.

Почему белорусские власти начали создавать инфраструктуру военного назначения возле украинской границы? Как это может повлиять на расклад сил в регионе?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к белорусскому волонтеру в Украине Вадиму Кабанчуку и директору фонда «Майдан иностранных дел», руководителю Киевской организации партии «УКРОП» Богдану Яременко.

Вадим Кабанчук: Речь идет об опасности для всего региона

«Приграничная активность белорусской стороны происходит на фоне тлеющего украино-российского конфликта. Все эти действия могут иметь свои последствия», - считает белорусский волонтер в Украине.

Вадим Кабанчук обращает внимание на то, что инфраструктура, которой занялись белорусские власти, строится не для вырубки леса, о которой официально заявляется.

«Cебестоимость, которая закладывается в эту дорогу, не стоит того леса, который планируется вывозить. Нет никакой экономической целесообразности в строительстве этой дороги», - говорит белорусский волонтер.

Вадим Кабанчук отмечает, что украинские силовые ведомства прекрасно понимают, что представляет собой белорусская армия и ведут работу по подготовке к ответным действиям.

Белорусский активист обращает внимание на еще одну угрозу возле белорусско-украинской границы:

«Подобная инфраструктура строится на Черниговском направлении. Там дороги строят в лесополосах, которые напрямую подходят к границе. Белорусская армия создает дополнительные подходы к украинским рубежам. Для чего это делается? Я не буду тратить время на полутона и смягчение фраз: все эти объекты имеют исключительно военное значение».

Строительство автодорог через территорию Ольманских болот

Волонтер считает, что если Беларусь не сможет противостоять российскому влиянию, то на кону может стоять безопасность всего региона.

«Для Украины - это плюс 1000 километров дополнительной линии фронта на Севере. Если Беларусь теряет независимость - Россия может проецировать свою военную силу на весь регион. Открывается прямой выход на Польшу, Литву, Сувалкский коридор», - говорит Вадим Кабанчук.

По мнению активиста, строительство военной инфраструктуры может быть исполнением каких-то договоренностей или обещаний, данных Кремлю.

Поэтому Вадим Кабанчук считает, что официальный Киев должен изменить свою политику в отношении Беларуси:

«Украинские власти должны поддерживать демократическую оппозицию и гражданское общество в Беларуси. К сожалению, сегодня официальный Киев контактирует только с Лукашенко.

Та информация, которая поступает из Беларуси, говорит о том, что ситуация в нашей стране может неожиданно измениться. Пока сложно прогнозировать в какую сторону, но, к сожалению, украинская сторона не принимает меры для большего информационного и политического влияния на ситуацию в Беларуси», - заявил собеседник Сharter97.org.

Богдан Яременко: Украина должна максимально заморозить политический диалог с Лукашенко

«Украина, вне зависимости от действий Минска, должна рассматривать Беларусь в качестве направления, с которого могут вестись враждебные действия», - cчитает руководитель Киевской организации партии «УКРОП» Богдан Яременко.

Эксперт отмечает, что Минск и Москва полностью координируют свои действия в военной сфере, так как Лукашенко - прямой союзник страны-агрессора:

«Все приготовления в Беларуси, союзницы России, должны восприниматься украинскими властями с точки зрения вреда для национальной безопасности Украины».

Директор «Майдана иностранных дел» считает, что украинские военные должны учитывать потенциальную угрозу военной инфраструктуры, которую строят возле украинской границы, и противодействовать ей:

«Режим Лукашенко становится все более уязвимым из-за давления Кремля. Поэтому угроза для Украины с северной границы будет только нарастать. РФ очень четко и ясно проводит необходимые ей действия на территории Беларуси».

Богдан Яременко видит в активности Лукашенко на украинском направлении реакцию на опасность, которую Украина представляет для его режима:

«Мы - страна с развивающейся демократией, где очень популярной тенденцией является отстаивание свобод, достоинства и прав человека, что с точки зрения Лукашенко - подрывная деятельность».

Белорусские власти активно противостоят свободному обмену мнениями, путешествиям граждан Украины и Беларуси, стараются реагировать на появление лидеров общественного мнения. Директор фонда «Майдан иностранных дел» отметил, что действия его организации также вызывают недовольство белорусских властей:

«Наши теоретические разработки о войне Украины и России не пропускались через территорию Беларуси даже транзитом. Просто изымались у пассажиров. Любое желание свободного обмена мнениями пресекается как видимая угроза для режима Лукашенко».

Политик отмечает, что украинские власти не проводят политику поддержки оппозиционных и демократических движений в Беларуси:

«Я думаю, что рано или поздно украинское правительство дойдет до понимания того, что ситуация в Беларуси - это не только та проблема, которая должна беспокоить общественные организации. Украина должна будет проводить политику поддержки демократических изменений в Беларуси. Это то, что нам предстоит делать».

Богдан Яременко призывает официальный Киев отреагировать на появление военной инфраструктуры возле белорусско-украинской границы:

«Сегодня МИД Украины закрывает глаза на то, что происходит в Беларуси. На белорусской территории нарушаются права и свободы граждан Украины, Россия наращивает свое военное присутствие».

Первым шагом cо стороны украинских властей, по мнению эксперта, должен стать перенос площадки для переговоров по Донбассу из Беларуси в другую страну:

«Беларусь не может считаться нейтральной территорией, где могут проходить переговоры о прекращении войны c РФ».

Богдан Яременко призывает дать отпор белорусским властям и в международных организациях:

«Мы должны поставить Беларусь рядом с Россией. Политический диалог должен быть максимально заморожен».

В тоже время, как считает директор фонда, практические и прагматические связи между гражданами Украины и Беларуси должны быть сохранены:

«Если речь идет не о государственном бизнесе, который мы наблюдаем и который помогает существованию режима Лукашенко - такие связи имеют место быть. Должна быть очень избирательная и очень грамотная политика, которая бы сняла с Украины обвинения в массовом игнорировании нарушений прав человека в Беларуси, подыгрывании диктатору. Это не простая, но очень понятная политика», - подытожил собеседник Charter97.org.

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