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Железные дороги Германии начали использовать польские поезда Pesa Link

  • 6.02.2019, 16:53
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Фото: PESA

В Германию будут доставлены новых 10 польских поездов.

Начиная со второго, февраля германские железные дороги Deutsche Bahn запустили на своих маршрутах поезда польского производства Pesa Link, сообщает «Радио Польша».

В общей сложности в Германию будут доставлены новых 10 польских поездов, которые постепенно заменят старые немецкие модели.

Глава компании Pesa Кшиштоф Сендзиковский заявил о готовности продолжать сотрудничество с Deutsche Bahn.

«Мы в состоянии удовлетворить все требования. Наши машины хорошо себя зарекомендовали в ходе проверки на германских железных дорогах, в ближайшее время мы доставим новые поезда для Deutsche Bahn», - отметил Кшиштоф Сендзиковский на презентации Pesa Link во Франкфурте-на-Майне.

В общей сложности компания Pesa экспортировала порядка 330 поездов, среди прочего, в Италию, Литву и Беларусь.


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