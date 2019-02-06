Олег Слободян: Ситуация для украинцев в приграничных районах Беларуси ухудшилась 6.02.2019, 18:36

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Олег Слободян

Спикер Госпрогранслужбы Украины заявил, что все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ.

Представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно, что может быть опасно для граждан Украины, заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, сообщает "Гордон".

Ситуация в приграничных районах Украины и Беларуси ухудшилась в связи с военными учениями, которые проводит белорусская сторона совместно с РФ.

"Во-первых, скорее всего, не все вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. Поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь, должен понимать, что россияне видят это и он может быть задержан на границе", – сказал он.

Слободян подчеркнул, что все командующие в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, а не Александру Лукашенко.