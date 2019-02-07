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Лукашенко поблагодарил за «хорошую работу» главу Нацбанка

  • 7.02.2019, 12:17
Павел Каллаур
Фото: kp.by

Где диктатор увидел «спокойствие на финансовом рынке»?

Лукашенко встретился с главой Нацбанка Павлом Каллауром, сообщает БелТА.

Говоря о текущей ситуации, Лукашенко заявил о «спокойствии на финансовом рынке», в чем увидел заслугу главы Нацбанка

— Как бы нас кто-то там не подкритиковывал, то, что было, и то, что есть, — это небо и земля. Может, кому-то не нравится слишком жесткая финансовая политика в государстве, но она направлена на сохранение стабильности. Поэтому я боюсь говорить спасибо, но тем не менее работники Национального банка заслуживают этой благодарности, — сказал он.

Александр Лукашенко напомнил, что руководитель Нацбанка несет персональную ответственность за обеспечение финансовой стабильности.

— Руководители коммерческих банков знают эти подходы. Старайтесь найти с ними общий язык и выстроить безопасную работу в сфере финансов. В последнее время мы меньше говорим о деньгах, финансах. Говорят, деньги любят тишину. Мы следуем этим принципам, — заверил Лукашенко.

Напомним, подводя итоги 2018 года в интервью Сharter97.org известный экономист Леонид Заико прошелся именно по работе Нацбанка:

«В 2019 году придется платить по долгам, придется снова идти на девальвацию. Девальвировать белорусский рубль на уровне 5-6%. Это очень плохо.

Белорусский рубль перестает быть интересной денежной единицей. Мы снова возвращается на дурацкий путь 90-ых годов», - заявил экономист.

Белорусский рубль серьезно лихорадило в 2018 году. Где Лукашенко увидел «спокойствие на финансовом рынке» - остается под вопросом.


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