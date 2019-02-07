Какими ракетами вооружатся Россия и США после выхода из ДРСМД 7.02.2019, 14:26

Страны оказались на пороге новой гонки вооружения.

Би-би-си спросила военных экспертов, какие ракеты будут разрабатывать Москва и Вашингтон и где они могут быть размещены.

Выступая в среду, 6 февраля, перед Конгрессом США с посланием "О положении дел в стране" (State of the Union), президент Дональд Трамп заявил, что у Америки не было выбора, кроме как приостановить участие в договоре, подписанном в 1987 году Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом.

Речь Трампа продолжалась один час и двадцать минут, в ней он затронул много других вопросов, а вопрос о выходе из ДРСМД и его последствиях уместился в четыре предложения.

"Возможно, мы можем договориться об ином соглашении, подключив к нему Китай и других, а, возможно, нет, - сказал Трамп. - В таком случае мы обойдем их и по объему расходов, и по инновациям".

При этом вероятность того, что Китай согласится ликвидировать ракеты средней и меньшей дальности, эксперты оценивают как маловероятную - для Пекина эти ракеты являются основой обороноспособности страны.

Взаимные обвинения

О приостановке членства в договоре и планах окончательно выйти из него через полгода еще 1 февраля заявил госсекретарь США Майк Помпео. Причиной выхода из договора Вашингтон называет нарушение его положений Москвой. В России это отрицают и также обвиняют в нарушениях США.

США утверждают, что Россия разработала ракету 9M729 для комплекса "Искандер М", дальность действия которой превышает установленное договором ограничение в 500 километров.

По одной из версий, которую высказывали российские и иностранные эксперты, 9M729, внешне более крупная, чем обычные ракеты 9M728 для комплекса "Искандер-М", могла быть разработана на базе "Калибра", дальность которого сильно превышает разрешенные 500 километров.

Ракеты Pershing 2 на американской базе "Хайльбронн" в Западной Германии в конце 1980-х

Фото: SYGMA/GETTY IMAGES

США утверждают, что Россия не только создала, но и испытала такую ракету на дальность более 500 километров. Россия же официально отрицает связь между "Калибром" и 9M729. Кроме того, в Москве также утверждают, что испытывали 9M729 на предельную дальность - и она составляет 480 километров.

В доказательство того, что новая ракета не нарушает ограничений ДРСМД, российские военные показали транспортно-пусковые контейнеры для 9M728 и 9M729, а также схемы двух ракет. На схемах было показано, что двигатели и топливные баки у них одинаковые, а длина была увеличена за счет боевой части.

В Госдепартаменте США Русской службе Би-би-си сказали, что их не убедила эта демонстрация, "поскольку весь процесс демонстрации контролировался".

Россия, со своей стороны, обвинила США в том, что пусковые установки системы ПРО в Европе могут использоваться для запусков крылатых ракет Tomahawk, мишени для испытаний ПРО фактически являются ракетами средней дальности, а некоторые беспилотные летательные аппараты фактически подпадают под ограничение как крылатые ракеты.

Вашингтон отверг эти обвинения, заявив, что ни одна из упомянутых систем не соответствует описанным в договоре запрещенным вооружениям.

О том, какие ракеты будет разрабатывать Россия после того, как ее перестанут сковывать рамки ДРСМД, во вторник, 5 февраля, рассказывал российский министр обороны Сергей ШойгуM.

"Генеральный штаб представил верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал Шойгу.

После объявления США о выходе из ДРСМД в российской прессе появились публикации о разработках новых систем вооружений. Так, 4 февраля РИА Новости опубликовали схему "беспилотника самолетного типа, предназначенного для полетов в атмосфере и космосе на гиперзвуковых скоростях".

На следующий день ТАСС сообщил об испытаниях необитаемого подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой, который сможет передвигаться под водой со скоростью до 200 км/ч. О нем в прошлом году рассказал Путин в своем послании Федеральному собранию.

Однако пока существование таких систем и их характеристики независимыми источниками не подтверждалось.

"Калибр", "Пионер" и другие

Как рассказал Би-би-си главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский, новая сухопутная ракета, которая появится на вооружении российской армии, действительно будет сухопутной версией ракеты "Калибр". То есть это не 9M729.

Дальность действия "Калибра" будет увеличена за счет более крупного ускорителя и повышенного запаса топлива. Эта ракета, как полагает военный эксперт, будет способна нести ядерную боеголовку.

По словам Мураховского, новая мобильная пусковая установка для "Калибра" будет либо новой (в том случае, если на ней будут установлены четыре ракеты), либо слегка модернизированной установкой "Искандер-М" в версии для ракеты 9M729. Она отличается от стандартной, и о ней рассказывали на брифинге в парке "Патриот" во время демонстрации контейнера для ракеты 9M729.

Сложнее судить об изделии, которое Шойгу назвал "гиперзвуковой ракетой большой дальности".

В рамках ДРСМД Россия, как и США, не могли испытывать и размещать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования меньшей и средней дальности. Однако договор не запрещал такие ракеты проектировать.

Мураховский не исключает, что Россия может реанимировать проекты баллистических ракет, замороженные после подписания ДРСМД. Например, ракет РСД-10 (по классификации НАТО - SS-20) семейства "Пионер".

"Вся конструкторская документация, весь технический задел того времени, все это у нас сохранилось. Вполне можно довольно быстро его обновить. Современную систему управления можно поставить, - рассуждает эксперт, - систему преодоления ПРО, новые рецептуры твердого ракетного топлива использовать, которые доказали свою эффективность на том же "Искандере".

А что у американцев?

О конкретных шагах по разработке, производству и развертыванию ракет в США официально не сообщалось.

За день до объявления США о приостановке участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности глава агентства по противоракетной обороне министерства обороны США Сэмюэл Гривз заявил, что его департамент в настоящее время рассматривает возможности создания различных средств перехвата гиперзвуковых целей.

Такими целями могут быть и различные перспективные гиперзвуковые ракеты, и боеголовки баллистических ракет средней дальности, таких как РСД-10.

Перехват целей, летящих на такой скорости, осложняется тем, что подлетное время ракет средней дальности очень небольшое, перехват нужно осуществлять очень быстро.

"Скоростные ракеты-перехватчики - это один из вариантов, - говорил Гривз. - Другой - направленная энергия. Но и там существует несколько опций. Мы рассматриваем тот набор перехватчиков, который есть сейчас, и смотрим, достаточно ли они быстры, чтобы догнать ракету и ударить в хвост. И мы работали в тесном контакте с промышленностью с тем, чтобы изучить все имеющиеся и новые перехватчики на предмет выполнения такой задачи".

Одно из распространенных предположений в среде военных экспертов - то, что США в первую очередь займутся модернизацией существующей ракеты Tomahawk. Чтобы ее можно было запускать с мобильных наземных пусковых установок.

О разработке новых баллистических ракет среднего радиуса речи пока не идет, но, как полагает эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков, опасаться создания новых ядерных систем не стоит, поскольку США говорят только о разработках неядерных комплексов.

По его словам, это может быть связано с тем, что неядерный комплекс в случае необходимости проще переоборудовать в ядерный, чем наоборот (ядерная боевая часть меньше по габаритам, чем обычная).

"Американская сторона, скорее всего, сначала разработает неядерные комплексы, потому что они ей нужнее", - считает Ермаков.

Где будут ракеты?

Ни США, ни Россия не раскрывают своих планов по размещению ракетных систем меньшей и средней дальности.

По мнению экспертов, можно с довольно высокой долей уверенности говорить о том, что США не пойдут на развертывание большого числа таких ракет в Европе.

Во-первых, это уже вызвало протесты в странах, в которых потенциально могут быть размещены эти ракеты - например, в Германии. Во-вторых, по словам экспертов, США такие комплексы в Европе не нужны.

Ракета "Дунфэн-21" на параде в Пекине. Китай зачастую возлагает на ракеты среднего радиуса задачи, которые в других странах выполняет авиация

Фото: Getty Images

"Военной необходимости в этом нет, - говорит Мураховский. - Они и так имеют в этом регионе достаточное количество крылатых ракет, размещенных на самолетах и кораблях. Они в любой момент могут сконцентрировать в этом регионе корабельную и авиационную группировку, которая будет располагать боекомплектом в тысячу ракет".

По словам Мураховского, американцев беспокоит совсем другой регион - Китай. И новую ракету среднего радиуса, по его предположению, американцы будут создавать именно для этого.

Шансы на то, что Китай вступит в новый договор, невелики, считают эксперты. "90% ядерного потенциала Китая размещено на ракетах меньшей и средней дальности, - говорит шеф-редактор портала "Ежедневный журнал" Александр Гольц. - Если он хотя бы входит в эти переговоры, то это для него означает для него перспективу лишиться 90% своего ядерного потенциала".

В зоне поражения китайских ракет, достигающих острова Гуам, по словам старшего сотрудника НИУ ВШЭ Василия Кашина, находятся все военные объекты США в регионе и военные базы их союзников. По его мнению, Пекин будет использовать все возможности, включая экономические, чтобы не допустить размещения американских ракет в регионе.

Как считает Мураховский, если американские ракеты все же будут размещены на американских базах на Окинаве или в Южной Корее, это создаст угрозу и для России, а Москва отреагирует размещением своих ракет. Если же американцы ограничатся размещением ракет на базах на Гуаме и Гавайских островах, то Россию это будет нервировать намного меньше.