За 27 лет курс белорусского рубля снизился к доллару в 1444200 раз 1 7.02.2019, 17:41

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Блогер рассказал о сомнительном рекорде нашей страны.

Cегодня Лукашенко похвалил главу Нацбанка Павла Каллаура. Диктатор поблагодарил его за «спокойствии на финансовом рынке».

А так ли все было спокойно на финансовом рынке Беларуси?

Как подсчитал блогер Виктор Малишевский, за время своего существования белорусский рубль снизился по отношению к доллару в... 1444200 раз!

Напомним, в 2011 году Беларусь побила мировой рекорд по девальвации. Тогда Нацбанк осуществил одномоментную девальвацию белорусского рубля к корзине валют на 54%, при этом с начала года курс нацвалюты снизился на 71,62%.