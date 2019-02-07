За 27 лет курс белорусского рубля снизился к доллару в 1444200 раз

За 27 лет курс белорусского рубля снизился к доллару в 1444200 раз1
- 7.02.2019, 17:41
- 1,057
Блогер рассказал о сомнительном рекорде нашей страны.
Cегодня Лукашенко похвалил главу Нацбанка Павла Каллаура. Диктатор поблагодарил его за «спокойствии на финансовом рынке».
А так ли все было спокойно на финансовом рынке Беларуси?
Как подсчитал блогер Виктор Малишевский, за время своего существования белорусский рубль снизился по отношению к доллару в... 1444200 раз!
Как-то так pic.twitter.com/4q9pw6KNul— Viktar Malishevsky (@malishevsky) 7 февраля 2019 г.
Напомним, в 2011 году Беларусь побила мировой рекорд по девальвации. Тогда Нацбанк осуществил одномоментную девальвацию белорусского рубля к корзине валют на 54%, при этом с начала года курс нацвалюты снизился на 71,62%.