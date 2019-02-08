Названы лучшие подводные фото года 8.02.2019, 10:49

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Фото: theatlantic.com

Престижный конкурс подводного фотоискусства Ocean Art объявил победителей.

В конкурсе, который проводится в седьмой раз, участвовали лучшие фотографы из разных стран, а новые технологии и методы фотосъемки повысили качество снимков на новый уровень, позволив запечатлеть самые невероятные красоты подводного мира, пишет vokrugsveta.ua.

В конкурсе участвовали представители 70 стран, а победителем был объявлен фотограф из Великобритании Дункан Мюррел за фотографию (на снимке вверху), на которой ему удалось поймать трех взрослых особей морских дьяволов (рыба-манта), которые резвились в брачном танце в бухте Хонда на Филлипинах. Мюррел умело использовал мягкий рассеянный свет, подчеркнув плавные движения элегантных гигантов. По словам победителя, ему удалось заснять редко наблюдаемое брачное поведение двух самцов, преследующих одну самку.

Среди других работ на конкурсе были представлены снимки кораблекрушения в Красном море , тройка дельфинов, самец рыбы-клоуна, оберегающий своих мальков, огромный горбатый кит, сфотографированный сзади и многие другие.

Конкурс включал 16 категорий: «Широкоугольные снимки», «Макросъемка», «Супермакро», «Жизнь морских обитателей», «Портрет», «Холодная вода», «Голожаберные», «Коралловые рифы», «Подводное искусство» и другие.

Главный приз составил 80 тысяч долларов. Среди других наград — путешествие на яхте «Сокорро Вортекс», поездки в Индонезию, Палау, на Соломоновы острова и Бали, в Индонезию, а также различные подарочные сертификаты от Bluewater Photo.

По задумке конкурса фотографии должны не только показать красоты подводного мира, но и служить напоминанием человечеству о том, насколько хрупок этот мир, призывать к его сохранению и защите.