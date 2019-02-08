Экономический рост Польши был самым высоким с 2007 года 8.02.2019, 12:09

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Основными двигателями роста были сфера потребления и государственные инвестиции.

Прогнозы экономического развития ЕС опубликовала в Брюсселе Еврокомиссия. Из них следует, что в прошлом году экономический рост в Польше составил 5,1 процента. Это на 0,3 процента больше, чем в предыдущем, ноябрьском, прогнозе.

ВВП Польши в этом году прогнозируется на уровне 3,5 процента — на 0,2 процента меньше, чем предполагалось в ноябре, сообщает «Радио Польша».

В прошлом году Польша являлась третьей наиболее динамичной экономикой в Европейском союзе — после Ирландии и Мальты. Прошлогодний экономический рост Польши был самым высоким с 2007 года. Основными двигателями роста были сфера потребления и государственные инвестиции.

Увеличение государственных инвестиций, в т. ч. из фондов ЕС, будет продолжаться и в этом году, а рост заработной платы должен поддержать уровень потребления товаров и услуг, однако более высокая инфляция «съест» часть реальных доходов. Это означает, что в этом году экономика Польши замедлится и опустится на шестое место в ЕС. Польшу будут опережать Мальта, Ирландия, Словакия, Румыния и Болгария.

В следующем году ожидается увеличение ВВП Польши на 3,2 процента, что станет шестым результатом в Европейском союзе.