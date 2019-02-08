Алексей Бага: Знаю, как много людей переживает за БАТЭ 7 8.02.2019, 18:39

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Алексей Бага

Фото: fcbate.by

Наставник БАТЭ прокомментировал кадровые потери в преддверии матча с «Арсеналом».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага прокомментировал переход Мирко Иванича в «Црвену Звезду», сообщает пресс-служба борисовчан.

– На сборе работали перспективные дублеры – Александр Немирко и Андрей Потапенко.

– Их желание завоевать место в составе, прогрессировать дорогого стоит. Это наши воспитанники, члены большой семьи БАТЭ. Да, у них еще немало ошибок, суеты, шероховатостей даже в быту, но это жизненные моменты. Нереально сразу влиться из юношеского футбола во взрослый, тем более в клуб уровня групповых стадий еврокубков. Вообще же у Саши с Андреем хорошая динамика и в коллективе, и на поле.

– Участием в одном контрольном противостоянии ограничились Слободан Симович и Боян Дубайич.

– Если бы тренерский штаб хотел больше использовать обоих, то сделал бы это. Но зачем форсировать восстановление ради тайма в спарринге и рисковать потерей человека на месяц-полтора? Готовимся не только к поединкам с «Арсеналом» – к сезону в целом. Симович и Дубайич – опытные, мастеровитые исполнители, которые много не растеряют за период краткосрочного простоя.

– С «желто-синими» попрощался Мирко Иванич. Ситуация стала неожиданной?

– Слукавлю, если отвечу «да». Уже какое-то время был в курсе желания Мирко поменять что-то в своей биографии. До последнего верилось, что он останется. Тем не менее в подсознании сидела мысль: Иванич в любой день может уехать. Так и случилось. Что ж, это жизнь и выбор футболиста, который принес немало пользы БАТЭ, однако решил продолжить карьеру в другом месте.

– Удержать Мирко шансов не было?

– Думаю, нет. Можно было только заставить остаться. Мирко по-настоящему хотел отправиться на родину. Мы часто общались по душам, я пытался переубеждать, но Иванич стоял на своем. Пришлось подойти к вопросу с чисто человеческой позиции – в БАТЭ никогда никого не держали насильно. С учетом действующего контракта могли превратить Мирко в пленника, но едва ли тогда он помог бы команде – головой и сердцем находился бы в другом месте.

– Потеря такого игрока очень болезненна?

– Безусловно. Иванич квалифицированный футболист, прошедший с БАТЭ через множество испытаний, внесший серьезный вклад в достижения клуба. И уход такого исполнителя может отразиться на игре и результате.

– То есть тревогу болельщиков понимаете и разделяете?

– Знаю, как много людей переживает за БАТЭ. И они видят, что кадровая ситуация нуждается в улучшении. Впрочем, стоит учитывать такой факт. Никогда не станем тратить время и деньги, чтобы взять кого-то просто ради количества. Каждый, кто приходит, должен соответствовать уровню нашей команды. И если искать кого-то на позицию Иванича, это должен быть футболист сопоставимой квалификации.

Поверьте, работа постоянно ведется. Уйма предложений, география самая разная. Но хочется попасть с людьми в яблочко. С теми же сербами был и положительный опыт, и отрицательный. Ищем, смотрим, анализируем, – сказал Бага.