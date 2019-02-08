Беларусь и Молдова договорились об обмене зубрами 8.02.2019, 20:51

Фото: zhivotnue.ru

Ориентировочно обмен может произойти в конце 2019 - начале 2020 года.

Молдова заинтересована в увеличении численности популяции зубров на своей территории.

Об этом заявил заместитель директора агентства "Молдсилва" Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Молдовы Николай Мунтяну на встрече с руководством Министерства лесного хозяйства Беларуси, сообщили БелТА в пресс-службе Минлесхоза.

В 2006 году в Молдову были завезены зубры из Польши. Они прошли все необходимые этапы акклиматизации и содержатся в заповеднике "Пэдуря домняскэ". С целью разведения популяции зубров на территории заповедника было огорожено 32 га леса. Содержание зубров ежегодно обходится Молдове в $25-30 тыс. В настоящее время там обитают лишь семь особей зубра, и для роста численности необходимо увеличение поголовья самок.

По мнению молдавских коллег, наиболее удачно для этого могут подойти именно белорусские особи. Достигнута договоренность об обмене двух самцов зубра из заповедника "Пэдуря Домняскэ" на двух самок из республиканского ландшафтного заказника "Налибокский". Ориентировочно обмен может произойти в конце 2019 - начале 2020 года.

Сегодня в Беларуси насчитывается около 1800 особей зубра. В стране создано 11 микропопуляций этого вида животного, одна из которых - Налибокская.

Заповедник "Пэдуря Домняскэ" был создан в Молдове с целью сохранения уникальных пойменных лесов, а также редких и исчезающих видов животных и растений. Его общая площадь - 6032 га. Сегодня в заповеднике обитают 49 видов млекопитающих, среди которых зубры, дикие кабаны, европейская косуля и др. Богата фауна "Пэдуря домняскэ" и пернатыми: здесь зафиксировано 159 видов птиц, из которых 107 видов постоянно гнездятся на территории парка.