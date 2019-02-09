В РФ проведут учения по отключению от глобального интернета 39 9.02.2019, 18:02

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Крупнейшие операторы связи России протестируют «закон Клишаса».

Крупнейшие операторы связи России намерены провести учения, в ходе которых проверят на практике возможность применения закона «о суверенном интернете», внесенного в декабре в ГосДуму РФ сенатором Андреем Клишасом.

Такое решение, как сообщает РБК, было принято на заседании рабочей группы «Информационная безопасность», реализующей национальный проект «Цифровая экономика».

В учениях примут участие «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), МТС, «Ростелеком» - вместе они попробуют понять, как именно следует проводить задуманную интернет-реформу.

Закон, напомним, требует, чтобы весь трафик внутри России проходил через точки обмена, одобренные Роскомназдором. Для этого мобильные операторы и интернет-провайдеры должны установить на своих сетях оборудование, с помощью которого РКН сможет вмешиваться в потоки трафика, а также блокировать запрещенные в РФ ресурсы.

Проект также требует минимизировать «передачу за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи» и обеспечить возможность автономной работы рунета.

«Все участники обсуждения сходятся в том, что у него благие цели, но механизмы его реализации вызывают много вопросов и споров. Тем более, способы его реализации пока точно не прописаны, - заявила глава рабочей группы Наталья Касперская. - Поэтому пришли к тому, что участникам рынка надо организовать учения или что-то подобное, чтобы понять, как это все может быть реализовано на практике».

По итогам учений, который должны состояться до апреля, операторы предложат в законопроект правки.

Проект Клишаса, который, по словам руководителя «Роскомсвободы» Артема Козлюка, приведет к созданию глобального российского цензурного файерволла наподобие китайскому, уже получил одобрение от Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Источник в Кремле сказал РБК, что в администрации президента РФ поддерживают законопроект, поскольку он «способствует исполнению поручений президента об устойчивой работе рунета» для реализации программы «Цифровая экономика».

Правительство также в целом одобрило инициативу, хотя и с оговорками: во-первых, на ее реализацию нужно предусмотреть деньги в бюджете (Клишас утверждал, что средства налогоплательщиков не потребуются), а во-вторых, четко прописать в законе, что именно является угрозой безопасности и в каких случаях может осуществляться централизованное управление сетью.

К хвалебным отзывам присоединились национальные интернет-гиганты в лице «Яндекс» и Mail.ru Group.

Технический директор Mail.ru Group заявил, что закон позволит интернет-компаниям «чувствовать себя более спокойно», а директор по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексей Соколов отметил своевременную «защиту российского сегмента сети интернет».

Из госструктур отрицательный отзыв дала лишь Счетная палата РФ. «Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату», - отмечается в отзыве СП.