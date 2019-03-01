В Польше значительно повысят зарплаты учителям 2 1.03.2019, 16:41

Уже в сентябре дипломированный учитель будет зарабатывать на 118 евро больше.

Министр национального образования Польши Анна Залевская представила в Ополе ускоренный план по повышению заработной платы учителей. Изначально планировалось три этапа повышения – первый в апреле 2018 года, второй – в январе 2019 и последний – в январе 2020 года, передает «Радио Польша».

Министр Залевская заявила о том, что план по повышению зарплат учителей будет ускорен. В сентябре дипломированный учитель будет зарабатывать на 508 злотых (118 евро) больше.

«В Польше наблюдается экономический рост, и учителя справедливо считают, что в связи с этим должны получать больше. Поэтому после переговоров с профсоюзами мы приняли решение об ускоренной реализации плана по повышению зарплат», - сказала она.

Министр Залевская отметила, что местные органы власти в состоянии выплачивать прибавки, запланированные на второй этап. Она напомнила, что в марте учителей ждет тринадцатая зарплата.

«Для нас важен каждый учитель, поэтому мы предлагаем стажерам 1000 злотых (более 230 евро) на старт», - сказала министр образования. Она отметила, что до 26 лет молодой работник не будет платить налоги, что, в свою очередь, положительно повлияет на рост заработной платы стажеров.

Министр сказала, что последний раз заработную плату учителям повышали в 2012 году, тогда ее подняли на более чем 3%.