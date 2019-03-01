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Спецпредставитель США по Венесуэле призвал усилить давление на режим Мадуро

  • 1.03.2019, 22:44
Эллиот Абрамс

Эллиот Абрамс обратился к союзникам США.

Соединенные Штаты продолжат принимать «надлежащие меры» против венесуэльского режима Николаса Мадуро, в том числе, отменяя действие туристических виз для десятков соратников Мадуро. Спецпредставитель президента США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил об этом в пятницу, передает «Голос Америки».

Абрамс принял участие в пресс-конференции в Госдепартаменте после того, как Минфин США ввел новые санкции против шести высокопоставленных чиновников, связанных с Мадуро. Абрамс обвинил высокопоставленных сторонников правящего режима в нарушении прав человека и уничтожении демократии в стране.

Спецпредставитель по Венесуэле призвал союзников усилить экономическое давление на Мадуро и его коррумпированных приближенных.

Отвечая на вопрос об отношении Вашингтона к российской гуманитарной помощи, которую недавно доставили в Венесуэлу, Элиот уточнил, что основная проблема заключается в том, в чьи руки попадают гуманитарные грузы, которые Каракас все-таки принимает от дружественных стран.

«Мы очень хорошо знаем, что режим в течение многих лет продавал помощь, доставляемую (в страну), и помогал исключительно своим сторонникам. Иными словами, (гуманитарная помощь) превращается в политическое оружие, не способствуя улучшению жизни большинства венесуэльцев... Естественно, мы поддерживаем оказание гуманитарной помощи Венесуэле; мы не одобряем передачу (помощи) коррумпированному режиму», - отметил Эллиот Абрамс.


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