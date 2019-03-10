Брестчане вышли на марш против аккумуляторного завода 4 10.03.2019, 14:55

1,797

В акции участвовали более 150 человек.

Днем 10 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В этот раз на него пришли более 150 человек, сообщает «Брестская газета».

По словам Демьяна Лепесевича, одного из лидеров инициативной группы по борьбе с заводом, госорганам предоставлены все нарушения, которые касаются предприятия.

После кормления голубей люди опять пошли гулять по городу. Колонна прошла по улицам Пушкинской и Советской и остановилась возле кинотеатра «Беларусь». Люди некоторое время общались между собой, а потом разошлись. За ними наблюдала милиция, но в происходящее не вмешивалась. Впервые на площади были представители Республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский Комитет».

Как ранее писала «БГ», с начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Начиная с 4 марта прошлого года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Лишь однажды власти разрешили им собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, первую партию продукции на аккумуляторном заводе планируется выпустить в марте текущего года. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.