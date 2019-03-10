Видеофакт: Как брестчане протестовали против аккумуляторного завода 10.03.2019, 19:53

В Бресте вновь кормили голубей в знак протеста против завода АКБ и гуляли по городу.

Днем 10 марта на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства рядом с городом аккумуляторного завода. В этот раз на него пришли более 150 человек, передает b-g.by.

По словам активиста Демьяна Лепесевича, госорганам предоставлены все нарушения, которые были обнаружены за более чем год работы инициативной группы и которые касаются аккумуляторного завода.

«До появления «Первой аккумуляторной компании» Беларусь, мы нашли эту информацию на Белстате, зарабатывала порядка 10 млн долларов, отдавая на переработку б/у аккумуляторы. Их собирали, аккумулировали у себя и отправляли на ту же Польшу. Разве это плохо было для страны? Не имея грязного производства, не имея проблем в Белоозерске, зарабатывать 10 млн каждый год? Потом это все поменялось – стали собирать и перерабатывать у себя. Ради бога, но бардак же делать не надо», – сказал, отвечая на вопросы людей, Лепесевич.

«У меня вопрос к тем, кто присвоил «БИТ-Сплаву» звание лучшего предприятия Березовского района. По данным Национальной системы мониторинга, у этого предприятия куча нарушений, их отходы лежали в Зеленом Бору и не только, весь год были суды с его участием. Как оно могло стать самым лучшим в Березовском районе?» – поинтересовался активист Дмитрий Бекалюк.

Березовский«БИТ-Сплав», как и аккумуляторный завод под Брестом, входит в состав «Первой аккумуляторной компании». В конце февраля госСМИ сообщили, что он стал лучшим предприятием района по соблюдению безопасных условий труда и минимизации негативного воздействия на природу.

После кормления голубей люди опять пошли гулять по городу.

Колонна прошла по улицам Пушкинской и Советской и остановилась возле кинотеатра «Беларусь». Люди некоторое время общались между собой, а потом разошлись. За ними наблюдала милиция, но в происходящее не вмешивалась. На площади были представители Республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский Комитет».